Кайли Дженнер пока не хочет знакомить Тимоти Шаламе с Кейтлин Дженнер
Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер не спешит знакомить своего возлюбленного Тимоти Шаламе с родственницей Кейтлин Дженнер. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на источник.
По информации инсайдеров, причина заключается в различиях во взглядах. Шаламе известен своими прогрессивными позициями, тогда как Кейтлин Дженнер придерживается более консервативных взглядов и иногда поддерживает Дональд Трамп и республиканцев.
Источник утверждает, что Тимоти и Кейтлин уже кратко встречались, однако Кайли предпочитает постепенно сближать их окружения. По словам инсайдера, она старается сделать так, чтобы разные миры её близких людей пересекались максимально аккуратно и без лишнего напряжения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России