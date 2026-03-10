Кайли Дженнер пока не хочет знакомить Тимоти Шаламе с Кейтлин Дженнер

10 марта 2026, 20:38

Кайли Дженнер осторожно относится к знакомству Тимоти Шаламе с её родственницей

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер не спешит знакомить своего возлюбленного Тимоти Шаламе с родственницей Кейтлин Дженнер. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на источник.