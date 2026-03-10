Достижения.рф

Люся Чеботина похвасталась роскошным платьем в Кремлёвском дворце

Люся Чеботина вышла на сцену в платье за 350 тысяч рублей
Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина появилась на сцене в эффектном ярко-красном платье стоимостью около 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Наряд для артистки создал российский модный дом Яна Расковалова. В этом образе Чеботина выступила в Государственный Кремлёвский дворец. В личном блоге певица опубликовала кадры с выступления и лаконично подписала их: «Первая леди».

Поклонники активно обсуждают наряд артистки и делятся впечатлениями от её яркого сценического образа.

