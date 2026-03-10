Люся Чеботина похвасталась роскошным платьем в Кремлёвском дворце

10 марта 2026, 19:57

Люся Чеботина вышла на сцену в платье за 350 тысяч рублей

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина появилась на сцене в эффектном ярко-красном платье стоимостью около 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».