Люся Чеботина похвасталась роскошным платьем в Кремлёвском дворце
Люся Чеботина вышла на сцену в платье за 350 тысяч рублей
Певица Люся Чеботина появилась на сцене в эффектном ярко-красном платье стоимостью около 350 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Наряд для артистки создал российский модный дом Яна Расковалова. В этом образе Чеботина выступила в Государственный Кремлёвский дворец. В личном блоге певица опубликовала кадры с выступления и лаконично подписала их: «Первая леди».
Поклонники активно обсуждают наряд артистки и делятся впечатлениями от её яркого сценического образа.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России