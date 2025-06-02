Кайли Дженнер раскрыла нюансы интимной жизни с Тимоти Шаламе

02 июня 2025, 18:56

Кайли Дженнер (Фото: Инстаграм*/kyliejenner)

Кайли Дженнер намекнула, что ее интимная жизнь напрямую связана со страстью Тимоти Шаламе к баскетболу. Об этом сообщает TMZ.