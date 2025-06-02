Кайли Дженнер раскрыла нюансы интимной жизни с Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер намекнула, что ее интимная жизнь напрямую связана со страстью Тимоти Шаламе к баскетболу. Об этом сообщает TMZ.
По данным издания, актер — большой фанат Knicks — сумел приобщить возлюбленную к походам на матчи. Всякий раз, когда она появляется на игре, эта команда, словно по волшебству, выигрывает. По словам инсайдера из числа друзей Тимоти, тот уже называет Кайли «живым талисманом».
Однако у девушки на этот счет совершенно другие мысли. Не так давно она поделилась клипом из сериала «Секс в большом городе», где одна из героинь жалуется, что ее близость с бойфрендом зависит от победы или проигрыша его любимой команды. Модель поставила под этим роликом «лайк», таким образом намекнув, что оказалась в похожем положении.
О вспыхнувшей любви между Тимоти и Кайли стало известно весной 2023-го. Спустя полгода они впервые публично появились вместе на концерте Бейонсе.
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