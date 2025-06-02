«Я немножко был шокирован»: Стас Ярушин про судебный иск от ANNA ASTI

02 июня 2025, 18:50

Ярушин заявил, что испытал шок после получении иска от ANNA ASTI

Стас Ярушин (Фото: Инстаграм* @yarushinstanislav)

Актер Стас Ярушин прокомментировал решение певицы ANNA ASTI подать на него в суд. Артист отметил, что не будет конфликтовать с исполнительницей и уважает ее творчество.





Звезда «Универа» обратил внимание, что исполнительница хита «Царица» присутствовала у него на шоу, где исполняют каверы. При этом у Ярушина сложились хорошие отношения с Анной.



Однако потом от лейбла певицы на имя Стаса поступил иск о взыскании миллиона рублей за использование музыкальной композиции. Когда Ярушин услышал об этом, то испытал сильное эмоциональное потрясение. На звонки от артиста ANNA ASTI не отвечает.





«И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован», — отметил Ярушин в разговоре с Пятым каналом.

«Каждый зарабатывает, как может. Мы уже это проходили», — добавил актер.

