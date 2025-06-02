«Я немножко был шокирован»: Стас Ярушин про судебный иск от ANNA ASTI
Ярушин заявил, что испытал шок после получении иска от ANNA ASTI
Актер Стас Ярушин прокомментировал решение певицы ANNA ASTI подать на него в суд. Артист отметил, что не будет конфликтовать с исполнительницей и уважает ее творчество.
Звезда «Универа» обратил внимание, что исполнительница хита «Царица» присутствовала у него на шоу, где исполняют каверы. При этом у Ярушина сложились хорошие отношения с Анной.
Однако потом от лейбла певицы на имя Стаса поступил иск о взыскании миллиона рублей за использование музыкальной композиции. Когда Ярушин услышал об этом, то испытал сильное эмоциональное потрясение. На звонки от артиста ANNA ASTI не отвечает.
«И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован», — отметил Ярушин в разговоре с Пятым каналом.
Отвечая на вопрос о том, почему исполнительница решила выбрать именно такой путь решения проблемы, Стас уточнил, что считает ключевым аспектом материальный вопрос.
«Каждый зарабатывает, как может. Мы уже это проходили», — добавил актер.
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