«Пацанский уголок»: звезда «Универа» купил 9-летнему сыну квартиру в центре Москвы
Актер Константин Шелягин купил 9-летнему сыну квартиру в центре Москвы
Константин Шелягин рассказал, что купил 9-летнему сыну Платону квартиру в центре Москвы. Причем недвижимость площадью 20 квадратов находится недалеко от Кремля — возле станции метро «Китай-город». Об этом сообщает Super.
По данным интернет-издания, звезда «Универа» приобрел жилье как «пацанский уголок», где его ребенок сможет проводить время и побыть наедине с собой в будущем.
«Она (квартира – прим. ред.) маленькая, недалеко от Кремля. До 20 метров, там такой небольшой этажик. В 18 лет (сын – прим. ред.) скажет мне «спасибо» — там выходишь и сразу же движуха. Пускай она будет на всякий случай», — пояснил актер в шоу «Звезды сошлись».Сейчас Константину Шелягину 35 лет. Родом из Москвы, выпускник ГИТИСа. В кино снимается с 2006 года. В его фильмографии, помимо «Универа», более 30 проектов, в том числе «Романовы», «Карпов», «Наследники», «Гранд», «Короче», «Мамочки» и «Ночные ласточки».
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