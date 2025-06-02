«Пацанский уголок»: звезда «Универа» купил 9-летнему сыну квартиру в центре Москвы

02 июня 2025, 18:13

Актер Константин Шелягин купил 9-летнему сыну квартиру в центре Москвы

Константин Шелягин с сыном Платоном (Фото: Инстаграм*/sheliagin)

Константин Шелягин рассказал, что купил 9-летнему сыну Платону квартиру в центре Москвы. Причем недвижимость площадью 20 квадратов находится недалеко от Кремля — возле станции метро «Китай-город». Об этом сообщает Super.





По данным интернет-издания, звезда «Универа» приобрел жилье как «пацанский уголок», где его ребенок сможет проводить время и побыть наедине с собой в будущем.

«Она (квартира – прим. ред.) маленькая, недалеко от Кремля. До 20 метров, там такой небольшой этажик. В 18 лет (сын – прим. ред.) скажет мне «спасибо» — там выходишь и сразу же движуха. Пускай она будет на всякий случай», — пояснил актер в шоу «Звезды сошлись».