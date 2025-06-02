Кайли Дженнер раскрыла причину своих частых экспериментов с волосами в прошлом

02 июня 2025, 22:29

Кайли Дженнер призналась, что ей нравится экспериментировать со внешностью

Кайли Дженнер (Фото: Инстаграм* @kyliejenner)

В 2010-х модель Кайли Дженнер постоянно меняла цвет волос: она красилась в пепельный, фиолетовый, голубой, осветляла концы, корни и пряди. В беседе с Harper’s Bazaar звезда объявила, что является «хамелеоном в плане стиля».





Частая смена прически — это не подростковый бунт, а, скорее, результат любви к экспериментам с детства.





«Мне нравится играть с внешностью. Я такая уже с 16 лет. Меняла цвет волос примерно раз в неделю, обрезала их, потом надевала парики или добавляла накладные пряди — и всегда меняла свой стиль. Это часть меня, и, конечно, это отражается и на бренде Khy (бренд одежды Дженнер)», — откровенничала Кайли.

«Недавно я думала: «Не могу больше носить черные платья». А потом, конечно, появляется идеальное, потрясающее черное платье от Schiaparelli», —подчеркнула Кайли.