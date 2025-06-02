Тина Канделаки не стала отказываться от своего скандального заявления о декрете

Тина Канделаки ответила на критику после заявления о декрете
Тина Канделаки (фото: Telegram @tikandelaki)

Тина Канделаки оказалась в центре скандала после своего заявления о том, что женщины в декрете не развиваются.



В недавнем интервью телезвезда заявила, что есть женщины, которым не нужно длительное восстановление после родов, а есть те, кому, напротив, требуется декрет.

Канделаки подчеркнула, что именно в этот период восстановления многих женщин «отбрасывает назад». В связи с этим она призвала находить дистанционную работу, чтобы продолжать развиваться.

После этих заявлений на звезду обрушился шквал критики в соцсетях. Тогда Канделаки вышла на связь в личном блоге и заявила, что не будет отказываться от своих слов, а также напомнила, что нашла работу спустя неделю после двух беременностей.

Анастасия Чинкова

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