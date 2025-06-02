Нюша рассказала о симпатии к Олегу Майами: «Я не могу притворяться»

Нюша призналась, что испытывала симпатию к Олегу Майами
Нюша (Фото: Инстаграм* @nyusha_nyusha)

Певица Нюша прокомментировала слухи о роман с Олегом Майами.



На съемках шоу «Сокровища императора» знаменитости открыто флиртовали, из-за чего пользователи Сети начали подозревать их в романе. Помимо прочего, сестра артистки объявила, что между Нюшей и Олегом проскочила искра. Певица это отрицать не стала.

В одном из выпусков шоу Майами попытался поцеловать артистку, но она решила перевести ситуацию в шутку: отвернулась и засмеялась. В шоу «12 вопросов» Нюша заявила, что они с Олегом правда «испытали симпатию», и «это было очевидно».

«Когда произошла эта ситуация и мы познакомились с Олегом, конечно, я понимала, что здесь я не могу притворяться, это будет странно, глупо и смешно. <...> На мой взгляд, мы приняли правильное решение — остаться друзьями в рамках проекта», — поделилась исполнительница хита «Выше».

Нюша уточнила, что теперь хочет сконцентрироваться на иных вещах. Певица намекнула, что в настоящее время ее сердце свободно.

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Ольга Енгалычева

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