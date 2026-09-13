Кайли Дженнер уступила почти $5 млн при продаже роскошного дома

13 сентября 2026, 19:23

Кайли Дженнер продала особняк в Хидден-Хиллз за $15,3 млн

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер наконец нашла покупателя на свой роскошный особняк в Хидден-Хиллз. Сделка закрылась на отметке $15,3 млн, хотя изначально звезда реалити-шоу рассчитывала выручить за недвижимость $20,25 млн. Таким образом, в итоге ей пришлось снизить первоначальную цену почти на $5 млн, передаёт Realtor.com.