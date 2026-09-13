Кайли Дженнер уступила почти $5 млн при продаже роскошного дома
Кайли Дженнер наконец нашла покупателя на свой роскошный особняк в Хидден-Хиллз. Сделка закрылась на отметке $15,3 млн, хотя изначально звезда реалити-шоу рассчитывала выручить за недвижимость $20,25 млн. Таким образом, в итоге ей пришлось снизить первоначальную цену почти на $5 млн, передаёт Realtor.com.
При этом совсем без прибыли бизнесвумен не осталась. Кайли приобрела дом ещё в конце 2016 года, когда ей было всего 19 лет, заплатив за него $12,05 млн. Даже после существенного снижения цены при продаже она заработала около $3,25 млн без учёта расходов на ремонт и содержание особняка.
Дом площадью более 13,2 тысячи квадратных футов долгие годы оставался одним из главных мест жительства Кайли. Внутри — восемь спален и восемь ванных комнат, гостевой люкс с отдельным входом, домашний кинотеатр, спортзал, массажный кабинет и просторная кухня.
Не менее впечатляет и территория вокруг дома. На участке оборудованы большой бассейн, спа-зона, летняя кухня и место с костровой чашей — всё необходимое для отдыха практически не выходя из собственного поместья.
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