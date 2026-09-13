«Я скучала по вам»: Селин Дион расплакалась на сцене

13 сентября 2026, 18:46

Селин Дион расплакалась на сцене после шестилетнего перерыва

Селин Дион (Фото: Instagram* / @celinedion)

Селин Дион впервые за шесть лет вновь вышла на сцену и не смогла сдержать эмоций. Певица вернулась к концертной деятельности после длительного перерыва, связанного с тяжелым заболеванием, и дала большой концерт в Париже перед аудиторией в 30 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Появление артистки на сцене стало для поклонников особенно трогательным моментом. Дион едва смогла сдержать слезы, признаваясь, что очень скучала по зрителям и сама не ожидала, насколько эмоциональным окажется этот вечер.





«Я обещала себе не плакать, но я не держу свои обещания. Зато я так рада видеть вас всех. Я скучала по вам», — обратилась певица к публике.