Теона стала Татианой: дочь Ксении Бородиной прошла таинство крещения

13 сентября 2026, 18:57

10-летняя дочь Ксении Бородиной самостоятельно решила принять крещение

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

10-летняя дочь Ксении Бородиной Теона прошла таинство крещения. После обряда девочка получила новое имя — Татиана.