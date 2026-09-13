Теона стала Татианой: дочь Ксении Бородиной прошла таинство крещения
10-летняя дочь Ксении Бородиной Теона прошла таинство крещения. После обряда девочка получила новое имя — Татиана.
Как рассказала Бородина в соцсетях, решение принять крещение дочь приняла самостоятельно. По словам телеведущей, это был осознанный выбор самой Теоны, который семья поддержала.
Крестной мамой девочки стала её старшая сестра Маруся. Таким образом, важный духовный этап в жизни Теоны она прошла рядом с близким человеком.
После крещения у девочки появилось не только новое имя, но и особый семейный статус — теперь её крестной стала родная сестра. Для семьи Бородиной этот день стал важным и трогательным событием.
Ксения не стала раскрывать подробности церемонии, однако подчеркнула главное: инициатива исходила именно от самой Теоны.
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