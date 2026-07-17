«Как бы вам не пришлось носить чьи-то сумки»: Алеко ответил на резкие слова Ксении Собчак

17 июля 2026, 23:01

Алеко отреагировал на выпад Собчак и упрекнул её в переходе на личности

Алеко (Фото: Instagram* / @aleko_n)

Журналист Алеко публично ответил Ксении Собчак после её резкой критики в свой адрес. В своём обращении он заявил, что не собирается опускаться до взаимных оскорблений, но не удержался от колкого замечания.





Алеко подчеркнул, что считает переход на личности признаком отсутствия весомых аргументов в споре.





«Ксения Анатольевна, не хочу спекулировать на эту тему, но, учитывая все истории, которые происходят с вами сейчас, как бы вам не пришлось носить чьи-то сумки. Времена непростые. Отдельно хочу заметить, что на личности переходят исключительно в тех прискорбных случаях, когда других аргументов нет от слова "совсем"», — добавил журналист.