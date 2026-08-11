«В России много бесноватых»: Авраам Руссо поделился своим опытом экзорцизма

11 августа 2026, 12:35

Певец Авраам Руссо рассказал, как изгонял бесов из людей

Авраам Руссо (фото: Радио 1)

Российский эстрадный певец Авраам Руссо рассказал об экзорцизме, демонах и своем отношении к сверхъестественным явлениям.





В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» Руссо, имеющий священный сан, заявил, что, по его представлениям, дьявол может воздействовать на человека через плохие мысли.





«Дьявол приходит к людям, но не шепчет им, как это случается у бесноватых, а просто посылает в голову плохие мысли», — сказал певец.

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«Способ борьбы один: силой креста, именем Иисуса Христа, святой водой и молитвами. Больше силы нет, с помощью которой ты на этом свете можешь воевать с демонами», — заявил Руссо.

«Все замерли, он пришел в себя, но так и непонятно, вышли из него демоны или нет. Я этого человека больше не видел. Это был один из страшнейших моментов», — рассказал певец.

«Не успела она отойти от мощей святой Матроны, как вдруг челюсть у нее повернулась, как в фильмах, руки скривились, и голос демона изнутри как заорал», — утверждает певец.

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«Грех — это ключ, но они бывают разные. Есть грехи, которые открывают дверь темному миру, но легче всего демоны входят после обращения к гадалкам, ясновидящим, магам, тем, кто занимается картами таро и астрологией. Это все враги Господа», — заявил артист.

«Грех порождает грех, следующий грех порождает смерть — сначала души, потом тела», — заключил певец.