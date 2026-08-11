«В России много бесноватых»: Авраам Руссо поделился своим опытом экзорцизма
Певец Авраам Руссо рассказал, как изгонял бесов из людей
Российский эстрадный певец Авраам Руссо рассказал об экзорцизме, демонах и своем отношении к сверхъестественным явлениям.
В подкасте для Propusk.TV и «Радио 1» Руссо, имеющий священный сан, заявил, что, по его представлениям, дьявол может воздействовать на человека через плохие мысли.
«Дьявол приходит к людям, но не шепчет им, как это случается у бесноватых, а просто посылает в голову плохие мысли», — сказал певец.
Артист также рассказал, что однажды видел демона, который бежал по стене, словно паук.
Отдельно Руссо вспомнил случай, который назвал одним из самых страшных моментов в своей жизни. По словам певца, он столкнулся с человеком, в котором одновременно находились три сильных беса, которых он знал по именам.
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«Способ борьбы один: силой креста, именем Иисуса Христа, святой водой и молитвами. Больше силы нет, с помощью которой ты на этом свете можешь воевать с демонами», — заявил Руссо.
Он описал произошедшее как внезапную и пугающую сцену. По словам артиста, человек неожиданно атаковал присутствующих, после чего, как утверждает Руссо, пробежал мимо него, начал горизонтально подниматься в воздух, а затем упал на землю. После этого у него изо рта пошла пена.
«Все замерли, он пришел в себя, но так и непонятно, вышли из него демоны или нет. Я этого человека больше не видел. Это был один из страшнейших моментов», — рассказал певец.
Руссо также заявил, что в России, по его мнению, много людей, которых он считает «бесноватыми». Он отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) публично не говорит об этом, хотя в стране эта проблема распространена.
В качестве еще одного примера артист привел историю, связанную с посещением мощей святой Матроны Московской. По словам Руссо, однажды у женщины после молитвы началось необычное поведение.
«Не успела она отойти от мощей святой Матроны, как вдруг челюсть у нее повернулась, как в фильмах, руки скривились, и голос демона изнутри как заорал», — утверждает певец.
При этом Руссо отметил, что фильмы об экзорцизме, на его взгляд, лишь отчасти отражают подобные истории. По его словам, в кинематографе присутствуют и преувеличения, сделанные ради создания ярких художественных образов.
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Говоря о том, каким образом, согласно его убеждениям, демон может войти в человека, Руссо назвал причиной грех.
«Грех — это ключ, но они бывают разные. Есть грехи, которые открывают дверь темному миру, но легче всего демоны входят после обращения к гадалкам, ясновидящим, магам, тем, кто занимается картами таро и астрологией. Это все враги Господа», — заявил артист.
Всех участников популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Руссо также причислил к «бесноватым».
«Грех порождает грех, следующий грех порождает смерть — сначала души, потом тела», — заключил певец.