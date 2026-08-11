«Он видит деньги и начинает трястись»: Руссо раскрыл всю правду о влиянии Иосифа Пригожина

11 августа 2026, 12:15

Певец Руссо назвал продюсера Пригожина очень конфликтным человеком

Иосиф Пригожин (фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Российский певец Авраам Руссо рассказал о конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным и отреагировал на его попытки препятствовать возвращению артиста на большую сцену.





По словам Руссо, Пригожин обладает значительным влиянием в российском шоу-бизнесе и использовал свои связи против него.





«Он силен в шоу-бизнесе, у него есть связи, и даже высокопоставленные люди просили меня его не трогать. Он говорил про меня плохие вещи, и я желаю ему успокоиться», — заявил певец в подкасте для Propusk.TV и «Радио 1».

«Говорить с ним бесполезно, его не поменяешь. Он автоматически ставит в черный список того, кто ему не нравится, и объявляет его врагом», — сказал артист.

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«Он очень хороший человек, но он не может жить без скандалов. Как друг он обалденный, он без пафоса, но у него есть проблема — это деньги. Когда он их видит, он начинает трястись», — заявил Руссо.