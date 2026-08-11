«Он видит деньги и начинает трястись»: Руссо раскрыл всю правду о влиянии Иосифа Пригожина
Певец Руссо назвал продюсера Пригожина очень конфликтным человеком
Российский певец Авраам Руссо рассказал о конфликте с продюсером Иосифом Пригожиным и отреагировал на его попытки препятствовать возвращению артиста на большую сцену.
По словам Руссо, Пригожин обладает значительным влиянием в российском шоу-бизнесе и использовал свои связи против него.
«Он силен в шоу-бизнесе, у него есть связи, и даже высокопоставленные люди просили меня его не трогать. Он говорил про меня плохие вещи, и я желаю ему успокоиться», — заявил певец в подкасте для Propusk.TV и «Радио 1».
Руссо утверждает, что пытался решить конфликт, однако считает, что договориться с продюсером невозможно.
«Говорить с ним бесполезно, его не поменяешь. Он автоматически ставит в черный список того, кто ему не нравится, и объявляет его врагом», — сказал артист.
При этом Руссо отметил, что сейчас не зависит от Пригожина и, по его словам, самостоятельно распоряжается своей карьерой. Певец заявил, что владеет правами на свои композиции, регулярно выступает с концертами и отправляется в туры.
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Отдельно Руссо дал характеристику Пригожину как человеку. При этом его оценка оказалась неоднозначной: певец назвал продюсера хорошим человеком и отметил его положительные качества в дружбе, но одновременно заявил, что тот склонен к конфликтам.
«Он очень хороший человек, но он не может жить без скандалов. Как друг он обалденный, он без пафоса, но у него есть проблема — это деньги. Когда он их видит, он начинает трястись», — заявил Руссо.