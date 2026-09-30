«Это сексуально»: Ксения Собчак оценила зубы Олега Шепса

30 сентября 2026, 14:38

Ксения Собчак спросила Олега Шепса о сделке с дьяволом и сравнила его с вампиром

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак посмотрела на зубы Олега Шепса и назвала их сексуальными. Телеведущая обсудила эту деталь внешности победителя «Битвы экстрасенсов» на шоу «Ужин с Роговым».





Ксения отметила, что клыки медиума напоминают вампирские.

«Мне нравится, что у него ещё и зубы как у вампира. Эти клыки — это сексуально», — заявила медиаменеджер.

«Я считаю, что людям изначально надо вообще верить. Если они тебе не сделали ничего плохого. Уже потом можно не верить, мстить и так далее. Изначально надо исходить из того, что человек не хочет сделать тебе плохо», — объяснилась она.