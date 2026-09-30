«Это сексуально»: Ксения Собчак оценила зубы Олега Шепса
Ксения Собчак спросила Олега Шепса о сделке с дьяволом и сравнила его с вампиром
Ксения Собчак посмотрела на зубы Олега Шепса и назвала их сексуальными. Телеведущая обсудила эту деталь внешности победителя «Битвы экстрасенсов» на шоу «Ужин с Роговым».
Ксения отметила, что клыки медиума напоминают вампирские.
«Мне нравится, что у него ещё и зубы как у вампира. Эти клыки — это сексуально», — заявила медиаменеджер.При этом Собчак в шутку поинтересовалась, не продал ли Шепс душу дьяволу. Медиум ответил, что нет, и задал ей встречный вопрос. Телеведущая тоже ответила отрицательно. В ходе разговора Олег заявил, что не доверяет журналистке, поскольку они только познакомились, но та возразила ему.
«Я считаю, что людям изначально надо вообще верить. Если они тебе не сделали ничего плохого. Уже потом можно не верить, мстить и так далее. Изначально надо исходить из того, что человек не хочет сделать тебе плохо», — объяснилась она.Ранее Ксения Собчак уличила Андрея Бурковского в неблагодарности. Причиной стала их случайная встреча в Италии.