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Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Валерия — одна из самых ярких звёзд российской эстрады, многократная обладательница престижных музыкальных наград, среди которых «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и другие. 17 апреля артистке исполняется 57 лет. «Радио 1» расскажет историю её триумфов и сложностей, личных драм и профессиональных побед.

Биография Валерии: детство и начало творческого пути


Будущая звезда российской сцены родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. При рождении она получила имя Алла. Её отец возглавлял местную музыкальную школу и был удостоен звания заслуженного работника культуры России. Мама преподавала фортепьяно. Валерия начала обучение музыке именно в школе, где работали её родители, что предопределило её дальнейший путь.

В 1985 году Валерия поступила в престижную Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав специализацию «эстрадный вокал». Её наставниками стали Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.

Первые шаги на сцене


С того же 1985 года Валерия начала выступать с ансамблем Дома культуры в Аткарске, которым руководил её дядя — Владимир Зотов. В составе коллектива она участвовала в выступлении ВИА в Саратове. Именно там на неё обратил внимание известный джазовый музыкант Леонид Ярошевский — её будущий первый супруг.

В 1987 году Валерия прошла отбор на популярный фестиваль в Юрмале и дошла до финала. А в 1991 году певица познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным, который вскоре стал её мужем и соратником в творчестве. Именно в этот период Валерия взяла сценическое имя — в 1993 году она официально изменила его в паспорте.

«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были. Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — рассказывала певица.

Валерия и Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Карьера певицы Валерии: от «Утренней звезды» до Кремля


В 1992 году Валерия выпустила свой первый англоязычный альбом — «The Taiga Symphony», в создании которого принимали участие Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Параллельно она записывала альбом с русскими романсами под названием «Будь со мной».

В тот же период она стала победительницей телевизионного проекта «Утренняя звезда» и международного конкурса «Братиславская лира». А на фестивале «Юрмала-92» ей присудили приз зрительских симпатий.

В 1995 году Валерия выпустила сингл «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Александром Шульгиным. На песни «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты клипы. Уже в следующем году певица представила в Санкт-Петербурге сольную программу под названием «Фамилия».

Артистка четырежды становилась лауреатом «Золотого граммофона», признавалась лучшей исполнительницей премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards. В 2005 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, а в 2013 году — народной артистки России.

Сольные концерты Валерии проходили в таких престижных залах, как Государственный Кремлёвский дворец, Royal Albert Hall и O2 Arena — что было редкостью для российских исполнителей в начале 2000-х.

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Новый виток: работа с Иосифом Пригожиным


После завершения сотрудничества и личных отношений с Александром Шульгиным, Валерия начала новую главу в карьере — подписала контракт с продюсерским центром Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». Именно с этой командой вышел альбом «Страна любви», ставший хитом и закрепивший успех певицы в чартах.

Валерия вошла в историю как первая и единственная российская певица, чьё фото появилось на обложке американского Billboard.

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Личная жизнь певицы Валерии


Первый брак: Леонид Ярошевский


Знакомство Валерии с первым мужем, Леонидом Ярошевским, произошло во время её школьного выступления. Он предложил ей присоединиться к своему ансамблю, и вскоре между ними вспыхнул роман. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, пара поженилась, когда Валерии исполнилось 19. Брак продлился четыре с половиной года, но с появлением в жизни певицы Александра Шульгина, отношения завершились.

«Когда я уходила, он со мной даже не поговорил. Честно признаться, внутри было немного обидно. Ну хоть немного мужчиной надо быть в каких-то вопросах. Он ничего не мог решить. Он никогда не был моей защитой, опорой, поддержкой», — говорила Валерия в программе «Секрет на миллион».

Второй муж: Александр Шульгин


В 23 года Валерия заменила подругу в баре и встретила Александра Шульгина. Он предложил ей работу, с этого началось их профессиональное сотрудничество, которое переросло в личные отношения. По словам Валерии, чувства Александра проявились внезапно — он неожиданно признался ей в любви.

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)

Однако с течением времени стали открываться мрачные стороны их брака. Валерия рассказывала, что Шульгин неоднократно поднимал на неё руку. Через три недели после рождения дочери Ани он ранил её ножом в ногу. Позже, на шестом месяце беременности, она потеряла сознание после его удара.

Несмотря на совместно нажитое имущество — семь квартир, загородный дом и студию — всё было записано на Шульгина, и после развода певица осталась ни с чем.

Леонид Ярошевский позже поставил под сомнение её рассказы о насилии, утверждая, что Валерия якобы изменила ему с Шульгиным и обладая жёстким характером, едва ли позволила бы себя обижать.

«Репутация избитой — очень удобная», — говорил он.

Певица предпочла не отвечать на эти заявления.

Счастье Валерии с Иосифом Пригожиным


С Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась ещё в 1991 году, когда участвовала в «Утренней звезде». Он первым сделал шаг в сторону сближения, хотя не думал, что их связь перерастёт в брак.

«Когда я узнал, что Валерия свободна, мы сначала встретились по рабочим вопросам. Я даже не думал о браке с ней, это было вне моих планов», — делился он.

Сначала Валерия воспринимала его с осторожностью, но со временем поняла, что он искренен. Их брак был зарегистрирован 5 июля 2004 года.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / valeriya)

У пары нет совместных детей. На вопрос, почему так, Валерия в интервью на НТВ отметила: ни один ребёнок не спасёт отношения, если в семье нет гармонии.

В 2019 году в программе «Судьба человека» певица призналась, что была беременна от Пригожина.

Сегодня Валерия — бабушка. В январе 2021 года её младший сын стал отцом: родилась девочка по имени Селин. А в августе 2022 года родился Даниэль — внук от дочери Иосифа Пригожина.

Завершение карьеры


В феврале 2025 года Валерия сделала официальное заявление о намерении завершить свою музыкальную деятельность. Последним аккордом в её творческом пути станет альбом «Исцелю», релиз которого намечен на апрель. Иосиф Пригожин отметил, что его жена хочет уйти со сцены на пике — красивой, любимой и полной сил.

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Московский суд взыскал с Волочковой задолженность по ЖКХ
17 апреля 2025, 12:02

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)

Задолженность по коммунальным платежам взыскали с балерины Анастасии Волочковой в одном из московских судов, пишет РИА Новости.
Известно, на экс-приму Большого подало иск товарищество собственников жилья. Решение вынесли в минувший понедельник, 14 апреля. Сумма долга неизвестна. Уточняется, что это не первый случай в жизни эпатажной знаменитости. В прошлом году с нее взыскали долг свыше 60 тысяч рублей за содержание помещения с февраля 2020-ого по октябрь 2022 года.

В минувшую субботу, 12 апреля, сообщалось, что суд Москвы взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой. Иск подали в ноябре прошлого года, но в законную силу решение вступило только в 2025 году.

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Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы
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Роман с вдовой Джигарханяна и любовь к «женщинам постарше»: как живет Прохор Шаляпин и почему мечтает открыть дом престарелых
17 апреля 2025, 11:48

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Прохор Шаляпин вызывает неоднозначные эмоции у тех, кто знает его имя. Когда-то он решил, что черный пиар — хороший способ продвинуться и начал изображать из себя альфонса, который любит возрастных женщин. Как поменялась его жизнь сейчас расскажет «Радио 1».
Прохор любит играть на публику. Как говорят, его жизнь — это уже объект его творчества: карьера, активная личная жизнь, социальные сети, участие в различных ток-шоу. Первый успешный опыт был у него еще в юном возрасте, тогда мальчик занял 3 место в конкурсе «Утренняя звезда». А после популярность на широкую аудиторию пришла к нему после «Фабрики звёзд». Он дошел до финала и запомнился не только дуэтами с популярными людьми, но и своими сольными номерами. В то время он понял, что его музыкальный стиль — русские народные песни в фольклорно-современной обработке. Мужчину не раз выделяли почетными наградами: медаль «Талант и признание» и премия «За вклад в сохранение и популяризацию народной культуры».

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Детство и юность


Прохор Шаляпин (настоящее имя Андрей Захаренков) родился в 1983 году, в обычной семье, в Волгограде. Он был единственным ребенком в семье. Но детство не было счастливым — отец пил, избивал мать, после начал и самого Прохора. Отец оставил большой след на детской психике. Мальчик с детства понял, что должен заботиться о себе сам, что эгоизм — это нормальная черта характера. Сейчас он уверен, что сначала нужно полюбить себя, потому что по-другому, без этой любви, ты никого не полюбишь. Даже так Прохор не думает исключительно о себе и способен заботиться об окружающих.

Финансовых проблем в семье никогда не было, даже в 90-е годы. Отца посадили в тюрьму, когда мальчику было 9 лет, учителя в школе всегда делали на этом акцент. Но Прохор говорит, что детством доволен. С раннего возраста он хотел показать всем и себе, что многого добьется.

С творчеством Прохор с детства. Он занимался пением в ансамбле. До 15 лет ходил на занятия в Волгограде, потом переехал в Москву и поступил там в музыкальное училище.

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Учеба в Москве


Когда Прохор Шаляпин приехал в Москву из Волгограда, первые два года были для него настоящим испытанием. Месяц он пожил у родственников, но вскоре его попросили съехать. Общежития при музыкальном училище не было, и ему пришлось искать жильё самостоятельно. Сегодня он с улыбкой вспоминает, как учился готовить и обустраивать быт. Но даже в трудные времена Шаляпин не терял веру в себя. Он был настроен решительно — возвращение в Волгоград не рассматривалось. Его цель была — покорить столицу. После окончания училища он поступил в академию имени Гнесиных, где учился вместе с народной артисткой Мариной Девятовой. Она описывает его как доброго, искреннего и верного человека, всегда готового поддержать.

Самым тяжёлым для него в академии было слушать и учить классику — он её просто не выносил. Из-за проваленных экзаменов его отчисляли не один раз, но он с упорством возвращался и пересдавал. Шаляпин был уверен: настоящий эстрадный артист должен окончить академию Гнесиных.

Параллельно с учёбой он ходил на всевозможные кастинги, участвовал в прослушиваниях. Коллеги говорят о нём как о человеке-празднике — лёгком на подъём. Он никогда не сомневался в своём пути. Хотя сам считает, что ещё не полностью реализовался как артист, он абсолютно счастлив, ведь занимается любимым делом и получает от этого удовольствие.

Личная жизнь


Первый брак у Прохора случился в 18 лет — с женщиной, которая была его старше. Он не любит вспоминать тот период. Затем была история с моделью Аделиной Шариповой, после которой в его жизни появилось множество отношений со взрослыми женщинами. Даже с актрисой Светланой Светличной ему приписывали роман, но оба это отрицали. Самым обсуждаемым стал его брак с Ларисой Копёнкиной. Многие считали, что он женился ради денег, но позже выяснилось, что это был контрактный союз для пиара — и денег у Ларисы на самом деле не было. Позже у него начались отношения с Анной Калашниковой, которая заявляла, что беременна от него, но оказалось, что ребёнок — не его. За этим последовал разрыв.

Затем были романы и даже шоу «Невеста для Шаляпина», которое не привело к серьёзным отношениям. Далее — роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, вдовой Джигарханяна, но он был недолгим.

Настоящая драма развернулась во время его брака с канадской миллионершей Татьяной Дэвис, которая вскоре после свадьбы умерла. Шаляпин отказался от наследства в пользу её семьи, но и это не спасло его от критики. Горе он переживал тяжело и долго. Позже у него был яркий роман с певицей Ольгой Сан, но их взгляды на семью не совпали, и они расстались. Сейчас Прохор не делится подробностями личной жизни — предпочитает молчание.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Африка


В шоу-бизнесе пробиться было крайне сложно — эстрада долго оставалась закрытым миром. Чтобы оставаться на виду и просто зарабатывать, Шаляпин участвовал в скандальных телешоу, за что получил репутацию альфонса. Он осознанно соглашался на такие проекты — потому что нужно было жить.

Настоящим прорывом стало его участие в африканском телешоу. После выхода программы зрители стали писать ему слова поддержки, говорили, что увидели в нём настоящего, искреннего человека. Это стало неожиданным, но очень тёплым этапом в его жизни.

После этого к нему вернулась популярность, но сам он остался простым и открытым. Он говорит, что «звёздной болезнью» переболел ещё во времена «Фабрики звёзд».

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из шоу «Закулисье Африки на ТНТ»)

Семья


После сорока Шаляпин всё чаще задумывается о семье и детях. Он говорит, что мечтает о двух-трёх детях, хотя пока не чувствует в себе «отцовского инстинкта». Он уверен, что любовь в воспитании важнее всего — именно она делает ребёнка уверенным и счастливым.

Он предпочитает больше не делиться подробностями личной жизни. Считает, что раньше «накомментировался» вволю. Сейчас его сердце закрыто для чужих. Шаляпин активно занимается благотворительностью — часто выступает в домах престарелых и хосписах. Он даже мечтает открыть сеть домов престарелых, где сам бы радовал пожилых людей своими концертами. У него есть своя философия жизни, которую он никому не навязывает. А нравится она кому-то или нет — это уже не его забота.

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#жизнь
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Малахов показал, как вдова Андрея Вознесенского отметила 101-й день рождения
Зоя Богуславская отметила 101-й день рождения в кругу близких
17 апреля 2025, 11:46

Зоя Богуславская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Писательница Зоя Богуславская отметила свой 101-й день рождения в кругу близких и принимала поздравления от гостей. Празднование состоялось накануне в среду, 16 апреля.
Видео торжества опубликовал телеведущий Андрей Малахов. Зал, где собрались гости, украсили воздушными шариками и приготовили большой торт со свечами. Присутствующие повторили несколько раз «С днем рождения». Виновница торжества держала в руках большой красный цветок. К своему 101-му дню рождения Зоя Борисовна написала книгу с воспоминаниями «Халатная жизнь». Автор не была на презентации, но там были ее друзья, которые произнесли восторженные слова о ней.

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#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#культура
#день рождения
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Стало известно о многомиллионном заработке звезды «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса
Доход экстрасенса Шепса от продаж атрибутики достиг 2 млн рублей в месяц
17 апреля 2025, 11:35

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Заработок экстрасенса Александра Шепса достиг порядка 2 млн рублей в месяц исключительно на продажах «магической» атрибутики. Выручку шоумен-медиума подсчитал tg-канал SHOT.
Самый дешевый предмет из ассортимента от Шепса стоит 1,1 тыс рублей. За эти деньги вы получите кол. Экстрасенс предлагает и авторский браслет. Ценник на него составляет уже 145 тысяч рублей. При этом Шепс не имеет официально зарегистрированных компаний. Он занимается торговлей через ИП знакомого из родной Самары.

Помимо заработка за счет продаж атрибутики, Шепс получает многомиллионный доход от личного приема людей.

Несколько лет назад Шепса обвиняли в мошенничестве. Сообщалось, что экстрасенс получил от 19-летней девушки 35 тысяч рублей за возможность выйти на связь с умершими родственниками. Но связь, как и ожидалась, не состоялась. Шепс утверждал, что он не получал от девушки денег.

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#деньги
#счёт
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Максим Галкин* организовал выступление Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена
17 апреля 2025, 11:22

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Максим Галкин* организовал выступление Кристины Орбакайте на корпоративе у украинского бизнесмена в Праге, пишет Mash.
По данным канала, Орбакайте спела на частном мероприятии по случаю дня рождения ребёнка украинского бизнесмена. Банкет прошёл в роскошном заведении в центре Праги.

Туда пригласили Галкина* и Орбакайте, которые выступили на одной сцене с проукраинским певцом Гариком Кричевским. Публика на украинском языке похвалила юмориста и поблагодарила за поддержку.

Кричевский ранее был популярен в России. Однако после начала спецоперации начал петь на украинском языке. Галкин* также выучил украинский язык и называл себя одесситом. А вот у Орбакайте карьера не сложилась. Она вернулась в РФ, где столкнулась с волной хейта, после чего вновь покинула родину.

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