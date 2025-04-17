Была беременной от Пригожина, но так и не родила: Валерии 57 лет, какая страшная правда всплыла о личной жизни певицы

Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)
Валерия — одна из самых ярких звёзд российской эстрады, многократная обладательница престижных музыкальных наград, среди которых «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и другие. 17 апреля артистке исполняется 57 лет. «Радио 1» расскажет историю её триумфов и сложностей, личных драм и профессиональных побед.
Будущая звезда российской сцены родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. При рождении она получила имя Алла. Её отец возглавлял местную музыкальную школу и был удостоен звания заслуженного работника культуры России. Мама преподавала фортепьяно. Валерия начала обучение музыке именно в школе, где работали её родители, что предопределило её дальнейший путь.
В 1985 году Валерия поступила в престижную Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав специализацию «эстрадный вокал». Её наставниками стали Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.
С того же 1985 года Валерия начала выступать с ансамблем Дома культуры в Аткарске, которым руководил её дядя — Владимир Зотов. В составе коллектива она участвовала в выступлении ВИА в Саратове. Именно там на неё обратил внимание известный джазовый музыкант Леонид Ярошевский — её будущий первый супруг.
В 1987 году Валерия прошла отбор на популярный фестиваль в Юрмале и дошла до финала. А в 1991 году певица познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным, который вскоре стал её мужем и соратником в творчестве. Именно в этот период Валерия взяла сценическое имя — в 1993 году она официально изменила его в паспорте.
В 1992 году Валерия выпустила свой первый англоязычный альбом — «The Taiga Symphony», в создании которого принимали участие Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Параллельно она записывала альбом с русскими романсами под названием «Будь со мной».
В тот же период она стала победительницей телевизионного проекта «Утренняя звезда» и международного конкурса «Братиславская лира». А на фестивале «Юрмала-92» ей присудили приз зрительских симпатий.
В 1995 году Валерия выпустила сингл «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Александром Шульгиным. На песни «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты клипы. Уже в следующем году певица представила в Санкт-Петербурге сольную программу под названием «Фамилия».
Артистка четырежды становилась лауреатом «Золотого граммофона», признавалась лучшей исполнительницей премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards. В 2005 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, а в 2013 году — народной артистки России.
Сольные концерты Валерии проходили в таких престижных залах, как Государственный Кремлёвский дворец, Royal Albert Hall и O2 Arena — что было редкостью для российских исполнителей в начале 2000-х.
После завершения сотрудничества и личных отношений с Александром Шульгиным, Валерия начала новую главу в карьере — подписала контракт с продюсерским центром Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». Именно с этой командой вышел альбом «Страна любви», ставший хитом и закрепивший успех певицы в чартах.
Валерия вошла в историю как первая и единственная российская певица, чьё фото появилось на обложке американского Billboard.
Знакомство Валерии с первым мужем, Леонидом Ярошевским, произошло во время её школьного выступления. Он предложил ей присоединиться к своему ансамблю, и вскоре между ними вспыхнул роман. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, пара поженилась, когда Валерии исполнилось 19. Брак продлился четыре с половиной года, но с появлением в жизни певицы Александра Шульгина, отношения завершились.
В 23 года Валерия заменила подругу в баре и встретила Александра Шульгина. Он предложил ей работу, с этого началось их профессиональное сотрудничество, которое переросло в личные отношения. По словам Валерии, чувства Александра проявились внезапно — он неожиданно признался ей в любви.
Однако с течением времени стали открываться мрачные стороны их брака. Валерия рассказывала, что Шульгин неоднократно поднимал на неё руку. Через три недели после рождения дочери Ани он ранил её ножом в ногу. Позже, на шестом месяце беременности, она потеряла сознание после его удара.
Несмотря на совместно нажитое имущество — семь квартир, загородный дом и студию — всё было записано на Шульгина, и после развода певица осталась ни с чем.
Леонид Ярошевский позже поставил под сомнение её рассказы о насилии, утверждая, что Валерия якобы изменила ему с Шульгиным и обладая жёстким характером, едва ли позволила бы себя обижать.
Певица предпочла не отвечать на эти заявления.
С Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась ещё в 1991 году, когда участвовала в «Утренней звезде». Он первым сделал шаг в сторону сближения, хотя не думал, что их связь перерастёт в брак.
Сначала Валерия воспринимала его с осторожностью, но со временем поняла, что он искренен. Их брак был зарегистрирован 5 июля 2004 года.
У пары нет совместных детей. На вопрос, почему так, Валерия в интервью на НТВ отметила: ни один ребёнок не спасёт отношения, если в семье нет гармонии.
В 2019 году в программе «Судьба человека» певица призналась, что была беременна от Пригожина.
Сегодня Валерия — бабушка. В январе 2021 года её младший сын стал отцом: родилась девочка по имени Селин. А в августе 2022 года родился Даниэль — внук от дочери Иосифа Пригожина.
В феврале 2025 года Валерия сделала официальное заявление о намерении завершить свою музыкальную деятельность. Последним аккордом в её творческом пути станет альбом «Исцелю», релиз которого намечен на апрель. Иосиф Пригожин отметил, что его жена хочет уйти со сцены на пике — красивой, любимой и полной сил.
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Биография Валерии: детство и начало творческого пути
Будущая звезда российской сцены родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. При рождении она получила имя Алла. Её отец возглавлял местную музыкальную школу и был удостоен звания заслуженного работника культуры России. Мама преподавала фортепьяно. Валерия начала обучение музыке именно в школе, где работали её родители, что предопределило её дальнейший путь.
В 1985 году Валерия поступила в престижную Московскую государственную музыкальную академию имени Гнесиных, выбрав специализацию «эстрадный вокал». Её наставниками стали Гелена Великанова и Иосиф Кобзон.
Первые шаги на сцене
С того же 1985 года Валерия начала выступать с ансамблем Дома культуры в Аткарске, которым руководил её дядя — Владимир Зотов. В составе коллектива она участвовала в выступлении ВИА в Саратове. Именно там на неё обратил внимание известный джазовый музыкант Леонид Ярошевский — её будущий первый супруг.
В 1987 году Валерия прошла отбор на популярный фестиваль в Юрмале и дошла до финала. А в 1991 году певица познакомилась с композитором и продюсером Александром Шульгиным, который вскоре стал её мужем и соратником в творчестве. Именно в этот период Валерия взяла сценическое имя — в 1993 году она официально изменила его в паспорте.
«Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были. Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении», — рассказывала певица.
Валерия и Иосиф Кобзон (фото: РИА Новости / Антон Денисов)
Карьера певицы Валерии: от «Утренней звезды» до Кремля
В 1992 году Валерия выпустила свой первый англоязычный альбом — «The Taiga Symphony», в создании которого принимали участие Виталий Бондарчук и Ричард Найлс. Параллельно она записывала альбом с русскими романсами под названием «Будь со мной».
В тот же период она стала победительницей телевизионного проекта «Утренняя звезда» и международного конкурса «Братиславская лира». А на фестивале «Юрмала-92» ей присудили приз зрительских симпатий.
В 1995 году Валерия выпустила сингл «Моя Москва» и альбом «Анна», спродюсированный Александром Шульгиным. На песни «С добрым утром!», «Самолёт» и «Москва слезам не верит» были сняты клипы. Уже в следующем году певица представила в Санкт-Петербурге сольную программу под названием «Фамилия».
Артистка четырежды становилась лауреатом «Золотого граммофона», признавалась лучшей исполнительницей премий «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards. В 2005 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ, а в 2013 году — народной артистки России.
Сольные концерты Валерии проходили в таких престижных залах, как Государственный Кремлёвский дворец, Royal Albert Hall и O2 Arena — что было редкостью для российских исполнителей в начале 2000-х.
Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)
Новый виток: работа с Иосифом Пригожиным
После завершения сотрудничества и личных отношений с Александром Шульгиным, Валерия начала новую главу в карьере — подписала контракт с продюсерским центром Иосифа Пригожина «Нокс мьюзик». Именно с этой командой вышел альбом «Страна любви», ставший хитом и закрепивший успех певицы в чартах.
Валерия вошла в историю как первая и единственная российская певица, чьё фото появилось на обложке американского Billboard.
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Личная жизнь певицы Валерии
Первый брак: Леонид Ярошевский
Знакомство Валерии с первым мужем, Леонидом Ярошевским, произошло во время её школьного выступления. Он предложил ей присоединиться к своему ансамблю, и вскоре между ними вспыхнул роман. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, пара поженилась, когда Валерии исполнилось 19. Брак продлился четыре с половиной года, но с появлением в жизни певицы Александра Шульгина, отношения завершились.
«Когда я уходила, он со мной даже не поговорил. Честно признаться, внутри было немного обидно. Ну хоть немного мужчиной надо быть в каких-то вопросах. Он ничего не мог решить. Он никогда не был моей защитой, опорой, поддержкой», — говорила Валерия в программе «Секрет на миллион».
Второй муж: Александр Шульгин
В 23 года Валерия заменила подругу в баре и встретила Александра Шульгина. Он предложил ей работу, с этого началось их профессиональное сотрудничество, которое переросло в личные отношения. По словам Валерии, чувства Александра проявились внезапно — он неожиданно признался ей в любви.
Певица Валерия (фото: Instagram* / valeriya)
Однако с течением времени стали открываться мрачные стороны их брака. Валерия рассказывала, что Шульгин неоднократно поднимал на неё руку. Через три недели после рождения дочери Ани он ранил её ножом в ногу. Позже, на шестом месяце беременности, она потеряла сознание после его удара.
Несмотря на совместно нажитое имущество — семь квартир, загородный дом и студию — всё было записано на Шульгина, и после развода певица осталась ни с чем.
Леонид Ярошевский позже поставил под сомнение её рассказы о насилии, утверждая, что Валерия якобы изменила ему с Шульгиным и обладая жёстким характером, едва ли позволила бы себя обижать.
«Репутация избитой — очень удобная», — говорил он.
Певица предпочла не отвечать на эти заявления.
Счастье Валерии с Иосифом Пригожиным
С Иосифом Пригожиным Валерия познакомилась ещё в 1991 году, когда участвовала в «Утренней звезде». Он первым сделал шаг в сторону сближения, хотя не думал, что их связь перерастёт в брак.
«Когда я узнал, что Валерия свободна, мы сначала встретились по рабочим вопросам. Я даже не думал о браке с ней, это было вне моих планов», — делился он.
Сначала Валерия воспринимала его с осторожностью, но со временем поняла, что он искренен. Их брак был зарегистрирован 5 июля 2004 года.
Певица Валерия и Иосиф Пригожин (фото: Instagram* / valeriya)
У пары нет совместных детей. На вопрос, почему так, Валерия в интервью на НТВ отметила: ни один ребёнок не спасёт отношения, если в семье нет гармонии.
В 2019 году в программе «Судьба человека» певица призналась, что была беременна от Пригожина.
Сегодня Валерия — бабушка. В январе 2021 года её младший сын стал отцом: родилась девочка по имени Селин. А в августе 2022 года родился Даниэль — внук от дочери Иосифа Пригожина.
Завершение карьеры
В феврале 2025 года Валерия сделала официальное заявление о намерении завершить свою музыкальную деятельность. Последним аккордом в её творческом пути станет альбом «Исцелю», релиз которого намечен на апрель. Иосиф Пригожин отметил, что его жена хочет уйти со сцены на пике — красивой, любимой и полной сил.
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Дайана Хусинова