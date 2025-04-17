«Доброе утро, зайка»: Пригожин трогательно поздравил Валерию с днём рождения — видео

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @valeriyaofficial)
Сегодня, 17 апреля, певице Валерии исполнилось 57 лет. Её супруг Иосиф Пригожин приготовил сюрприз: утром он преподнёс ей торт в постель.
«Доброе утро, зайка! Тортик в постель. С днём рождения тебя», — обратился Пригожин к возлюбленной.Валерия поменяла цифру пять на два и загадала желание. Видео певица опубликовала в своём телеграм-канале.
«<…> возраст — это всего лишь цифры. Жизнь продолжается, и она прекрасна», — написала артистка под роликом.В ноябре 2024 года стало известно, что сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребёнка. Девушка показала видео, на котором Иосиф и Валерия узнаёт о таком знаменательном событии.
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Анастасия Чубина