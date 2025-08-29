«Как чудище»: Волочкова ответила пригрозившей ей судом блогерше
Волочкова заявила, что блогер Мятная Лилу превратно поняла ее слова
Между блогершей Мятной Лилу и балериной Анастасией Волочковой разгорелся скандал после недавнего интервью: Лилу заявила, что намерена подать в суд на Волочкову, а экс‑прима Большого театра в ответ обвинила собеседницу в искажении её слов и усомнилась в серьёзности угроз.
Волочкова рассказала, что Лилу неверно истолковала её высказывания. Что касается угрозы иска, собеседница Общественной Службы Новостей отнеслась к ней пренебрежительно и добавила, что её намерения были поддержать Лилу, а не обидеть.
«Она продолжает ходить, как чудище, по нашему поселку и распугивать людей, я говорила, чтобы она избавилась от образа куклы, помирилась с мамой и начала новую жизнь», — сказала эпатажная балерина.
Волочкова уверена, что суд не будет рассматривать иск, поскольку у блогерши, по ее мнению, нет никаких доказательств.