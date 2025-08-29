«Как чудище»: Волочкова ответила пригрозившей ей судом блогерше

29 августа 2025, 16:38

Волочкова заявила, что блогер Мятная Лилу превратно поняла ее слова

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Между блогершей Мятной Лилу и балериной Анастасией Волочковой разгорелся скандал после недавнего интервью: Лилу заявила, что намерена подать в суд на Волочкову, а экс‑прима Большого театра в ответ обвинила собеседницу в искажении её слов и усомнилась в серьёзности угроз.





Волочкова рассказала, что Лилу неверно истолковала её высказывания. Что касается угрозы иска, собеседница Общественной Службы Новостей отнеслась к ней пренебрежительно и добавила, что её намерения были поддержать Лилу, а не обидеть.





«Она продолжает ходить, как чудище, по нашему поселку и распугивать людей, я говорила, чтобы она избавилась от образа куклы, помирилась с мамой и начала новую жизнь», — сказала эпатажная балерина.