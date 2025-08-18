«Как дурачок, и с рожей такой тупой»: Сердюков поскандалил с Бородиной, выставившей его в не лучшем свете

18 августа 2025, 12:40

Ксения Бородина поругалась с мужем Сердюковым, выставив видео без его согласия

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина поругалась с мужем Николаем Сердюковым. Блогер высказал недовольства жене в связи с тем, что она выставила видео без его согласия. Об этом стало известно из соцсетей.