«Как дурачок, и с рожей такой тупой»: Сердюков поскандалил с Бородиной, выставившей его в не лучшем свете
Ксения Бородина поругалась с мужем Николаем Сердюковым. Блогер высказал недовольства жене в связи с тем, что она выставила видео без его согласия. Об этом стало известно из соцсетей.
В звездном семействе произошел конфликт из-за ролика, в котором Николай Сердюков допустил ошибку в слове. Дочь Ксении Бородиной спросила у него, как правильно: «крема» или «кремы». Николай дал неверный ответ, и Ксения указала ему на это. В видео блогер спокойно отреагировал на замечание супруги, но позже между ними состоялся серьезный разговор.
Телеведущая призналась, что дома Николай начал на нее ругаться. Ему не понравилось, как его представила Ксения. По мнению блогера, поклонники Бородиной увидели его в невыгодном свете. При этом он согласовывает с ней все публикации.
Стоит отметить, что Николая сильно задевает негатив в социальных сетях. Он часто отвечает недоброжелателям в Интернете, и его жена Ксения поступает так же.
