Достижения.рф

Вилла с бассейном за 300 тыс. в сутки: стало известно, как отдыхает Регина Тодоренко в Абу-Даби

Отпуск Регины Тодоренко в ОАЭ обходится в 300 тыс. рублей в сутки
Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко проводит отпуск в Абу-Даби, остановившись в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat, расположенном на одном из самых престижных островов ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Телеведущая арендовала отдельную виллу с собственным бассейном и тремя спальнями.

В распоряжении Регины также личная мини-кухня, обеденная зона и просторная гостиная. Стоимость проживания в такой вилле составляет около 300 тысяч рублей в сутки, при этом цена может меняться в зависимости от выбранных дат.

Ранее в этом же отеле отдыхала Лариса Долина — тогда, когда в Москве у неё продолжались разбирательства, связанные с квартирой.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0