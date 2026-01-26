Вилла с бассейном за 300 тыс. в сутки: стало известно, как отдыхает Регина Тодоренко в Абу-Даби

26 января 2026, 19:46

Отпуск Регины Тодоренко в ОАЭ обходится в 300 тыс. рублей в сутки

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко проводит отпуск в Абу-Даби, остановившись в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat, расположенном на одном из самых престижных островов ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».