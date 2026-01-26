Вилла с бассейном за 300 тыс. в сутки: стало известно, как отдыхает Регина Тодоренко в Абу-Даби
Регина Тодоренко проводит отпуск в Абу-Даби, остановившись в пятизвёздочном отеле Rixos Premium Saadiyat, расположенном на одном из самых престижных островов ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая арендовала отдельную виллу с собственным бассейном и тремя спальнями.
В распоряжении Регины также личная мини-кухня, обеденная зона и просторная гостиная. Стоимость проживания в такой вилле составляет около 300 тысяч рублей в сутки, при этом цена может меняться в зависимости от выбранных дат.
Ранее в этом же отеле отдыхала Лариса Долина — тогда, когда в Москве у неё продолжались разбирательства, связанные с квартирой.
