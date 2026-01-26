«А вы молитесь?»: Казанова дала совет подписчикам

26 января 2026, 19:16

Сати Казанова призвала бороться с одиночеством через молитву

Сати Казанова (Фото: Instagram* / @satikazanova)

Сати Казанова поделилась личным взглядом на то, как справляться с чувством одиночества. Об этом сообщает Super.





Экс-участница группы «Фабрика», которая ранее признавалась, что не считает себя святой, обратилась к подписчикам с советом откровенно говорить о своих переживаниях с высшими силами.



В своём видеоблоге Казанова рассказала историю общения с женщиной, которая уже около 15 лет не может встретить партнёра. По словам певицы, она поинтересовалась, молится ли собеседница и верит ли в то, что происходящее в жизни зависит от Творца.





«Одна женщина сетовала, что вот, уже так много лет она одна, что-то типа 15 лет никого не может встретить. Я говорю: а вы молитесь? Она такая зависла, задумалась: «Ну да, я иногда хожу в церковь». Нет, я говорю, вы верите в то, что это зависит от Творца? Ну, а почему вы тогда с ним не поговорите? Она даже ничего не смогла на это ответить. Потому что для неё видимо всё, о чём я говорила, что-то такое нереальное. А для меня это — вся жизнь моя, единственное, что реально», — рассказала Казанова.