«Как испражнения»: Продюсер резко осудил новое реалити об алкоголизме

24 декабря 2025, 19:53

Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал шоу «Звёзды под капельницей»

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал реалити-шоу «Звёзды под капельницей». Он назвал программу отвратительной и сравнил её с демонстрацией физиологических испражнений.





В беседе с «NEWS.ru» Дзюник напомнил, что ранее телеведущий Андрей Малахов уже делал шоу об избавлении знаменитостей от алкогольной зависимости. По словам продюсера, такой формат не помог героям проектов.

«Это страшно, и как можно делать из этого шоу? Когда показывают такое, это вызывает негатив и отвращение, это как показывать испражнения. Лечение алкоголизма — это очень интимное дело», — высказался актёр.