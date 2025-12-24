«Как испражнения»: Продюсер резко осудил новое реалити об алкоголизме
Продюсер Леонид Дзюник раскритиковал реалити-шоу «Звёзды под капельницей». Он назвал программу отвратительной и сравнил её с демонстрацией физиологических испражнений.
В беседе с «NEWS.ru» Дзюник напомнил, что ранее телеведущий Андрей Малахов уже делал шоу об избавлении знаменитостей от алкогольной зависимости. По словам продюсера, такой формат не помог героям проектов.
«Это страшно, и как можно делать из этого шоу? Когда показывают такое, это вызывает негатив и отвращение, это как показывать испражнения. Лечение алкоголизма — это очень интимное дело», — высказался актёр.Он вновь привёл в пример проект Малахова, в котором участвовали Дана Борисова, Евгений Осин и Крис Кельми. Их отправляли на реабилитацию в Таиланд. Дзюник отметил, что эта история не имела счастливого конца: Осин и Кельми позже умерли.