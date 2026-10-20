«Как кошек»: Сын Юрия Куклачёва раскрыл секрет отцовского воспитания

20 октября 2026, 11:51

Сын Юрия Куклачёва раскрыл принципы воспитания в семье дрессировщика

Юрий Куклачёв (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Сын дрессировщика Юрия Куклачёва Дмитрий рассказал в интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» на «Абзаце», что его отец воспитывал детей подобно кошкам.





По словам Куклачёва-младшего, Юрий Дмитриевич не настаивал на конкретных решениях и предпочитал давать несовершеннолетним свободу выбора.

«Отец нас воспитывал всегда всех — и меня, и брата, и сестру — как кошек. Он никогда не довлел своим мнением. То есть он говорил, но не настаивал ни на чём, не давил. И это одно из его уникальных качеств как воспитателя. Вот это умение мягко направить. Это очень важно», — сказал Дмитрий.