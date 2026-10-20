«Вас надо в психушку»: Оксана Самойлова шокировала фанатов уколами для похудения

20 октября 2026, 11:33

Оксана Самойлова начала делать уколы для похудения по назначению эндокринолога

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогерша Оксана Самойлова начала делать уколы для похудения. Звезда призналась подписчикам в личном блоге, что набрала вес и не может своими силами избавиться от лишних килограммов.





По словам знаменитости, препарат ей назначил эндокринолог, к которому она обратилась за помощью. Однако пользователи соцсети раскритиковали Самойлову за пропаганду такого метода похудения.

«У меня сейчас нет силы воли, я не могу противостоять желанию есть всё подряд, и у меня нет сил бороться ещё и с самой собой. Но напоминаю, что это будет мой личный опыт и самое главное, что всё должно быть прописано доктором. Старт с 62,3 кг, идём к 56. Эксперимент с набором веса был удачным и очень приятным, но результат неудовлетворительный», — высказалась бизнесвумен.