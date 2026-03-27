«Как мне не везло?!»: Дибров резко ответил на вопрос о личной жизни
Дмитрий Дибров эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о своей личной жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Фраза о том, что ему якобы не везло в любви, вызвала у шоумена явное недоумение.
Телеведущий категорически не согласился с таким утверждением и напомнил, что 16 лет прожил с Полиной Дибровой, которую назвал одной из самых красивых девушек Ростова. По его словам, подобный опыт сложно назвать неудачей.
Дибров также подчеркнул, что считает Полину благородным человеком. А на вопрос о возможном пополнении в семье (у него уже пятеро детей) он с улыбкой отметил, что в жизни его уже мало что может удивить.
