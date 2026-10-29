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«Не путайте с ненавистью к мужчинам»: Анна Линникова ответила Валентине Алексеевой

Анна Линникова объяснила, почему выступает против мизогинии и насилия
Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

Анна Линникова ответила на обвинения Валентины Алексеевой в ненависти к российским мужчинам. В эмоциональном видео модель объяснила, что её позицию, по её мнению, трактуют неправильно: она выступает против мизогинии и насилия, а не против мужчин как группы.



Линникова подчеркнула, что критика неприемлемого поведения не означает неприязни ко всем представителям определённого пола. Она также заявила, что не собирается мириться с обвинениями, которые считает клеветническими.

«Не путайте ненависть к мужчинам с отсутствием толерантности к неприемлемому поведению. Клевету я не приемлю», — заявила Анна.
Её ответ прозвучал на фоне продолжающегося конфликта с Алексеевой. После интервью Валентины Лауре Джугелии бывшие «Мисс Россия» обменялись резкими заявлениями, затронувшими взгляды Анны и её отношение к российскому обществу и мужчинам.

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Софья Метелева

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