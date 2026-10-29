«Не путайте с ненавистью к мужчинам»: Анна Линникова ответила Валентине Алексеевой
Анна Линникова объяснила, почему выступает против мизогинии и насилия
Анна Линникова ответила на обвинения Валентины Алексеевой в ненависти к российским мужчинам. В эмоциональном видео модель объяснила, что её позицию, по её мнению, трактуют неправильно: она выступает против мизогинии и насилия, а не против мужчин как группы.
Линникова подчеркнула, что критика неприемлемого поведения не означает неприязни ко всем представителям определённого пола. Она также заявила, что не собирается мириться с обвинениями, которые считает клеветническими.
«Не путайте ненависть к мужчинам с отсутствием толерантности к неприемлемому поведению. Клевету я не приемлю», — заявила Анна.Её ответ прозвучал на фоне продолжающегося конфликта с Алексеевой. После интервью Валентины Лауре Джугелии бывшие «Мисс Россия» обменялись резкими заявлениями, затронувшими взгляды Анны и её отношение к российскому обществу и мужчинам.