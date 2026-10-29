«Не путайте с ненавистью к мужчинам»: Анна Линникова ответила Валентине Алексеевой

29 октября 2026, 17:13

Анна Линникова объяснила, почему выступает против мизогинии и насилия

Анна Линникова (Фото: Instagram* / @anna__linnikova)

Анна Линникова ответила на обвинения Валентины Алексеевой в ненависти к российским мужчинам. В эмоциональном видео модель объяснила, что её позицию, по её мнению, трактуют неправильно: она выступает против мизогинии и насилия, а не против мужчин как группы.





Линникова подчеркнула, что критика неприемлемого поведения не означает неприязни ко всем представителям определённого пола. Она также заявила, что не собирается мириться с обвинениями, которые считает клеветническими.





«Не путайте ненависть к мужчинам с отсутствием толерантности к неприемлемому поведению. Клевету я не приемлю», — заявила Анна.