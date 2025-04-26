«Нарушает авторские права»: Газманов обратился к Урганту из-за исполненной им в Израиле песни

Олег Газманов (фото: Telegram @gazmanovOG)
Певец Олег Газманов отреагировал на исполнение переделанной версии своей песни «Москва» шоуменом Иваном Ургантом в Израиле. Музыкант заявил, что Ургант нарушил авторские права и исполнил песню незаконно.
Газманов вышел на связь через социальные сети и признался, что получил множество вопросов от журналистов, поклонников и подписчиков о том, почему Ургант изменил слова его песни и спел ее в Израиле. При этом он случайно назвал шоумена иноагентом, хотя тот пока не включен в соответствующий список.
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«Иван меня огорчил. Он талантливый человек с хорошим чувством юмора, ведущий успешной программы, в которой я тоже участвовал. Однако его попытка серьезно исполнить песню «Москва» на еврейском языке с упоминанием израильских городов выглядит карикатурно, как стендап. К тому же, он спел это не очень хорошо — это не его жанр. Поэтому мне грустно от того, что так получилось. Более того, он нарушает мои авторские права, исполняя эту песню незаконно. В Израиле многие знают и любят ее в моем исполнении», — поделился Газманов.Артист отметил талант Урганта, но выразил разочарование по поводу использования его дарования в данной ситуации.
«Не ожидал, что талант можно так неуместно применить», — добавил певец.
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Анастасия Хохлова