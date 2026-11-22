22 ноября 2026, 12:34

Анна Пересильд задумалась о музыкальной карьере и мечтает выпустить песню

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Анна Пересильд поделилась планами на музыкальное будущее. Актриса призналась, что мечтает развиваться не только как исполнительница, но и как самостоятельный автор песен. Об этом она рассказала Super на премии «Распаковка 2026».





По словам Анны, ей хочется самой писать музыку и тексты, однако она не рассчитывает торопить этот процесс. Пересильд надеется, что однажды вдохновение придёт естественным образом и она сможет представить публике собственную композицию.





«Я очень хочу писать песню сама. Поэтому это долгий процесс. Мне кажется, к этому как-то надо прийти. И оно так просто не родится. Мне хочется, чтобы это само как-то произошло. В какой-то момент просто ко мне пришло, и я выпустила свою песню», — откровенно поделилась своим подходом к музыке Анна.