«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики

Екатерина Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия проекта продолжила строить карьеру. Сейчас она самостоятельно ставит спектакли и даже играет в самых провокационных из них.
Однако на всём протяжении своей карьеры она отбивается от нападок хейтеров, которые бдительно следят за изменениями в её внешности и дают непрошеные советы. Большинство из них призывают артистку перестать худеть.
Неравнодушные пользователи сети убеждены, что Варнава злоупотребляет опасным медицинским препаратом для похудения, которым в последнее время увлекаются и другие звёзды. Или, ещё хуже, серьёзно больна и должна немедленно обратиться к врачу и начать лечение.
А недавно Екатерина опубликовала видео с танцевальной репетиции танго. Хейтеры рассмотрели ещё один недостаток артистки – она сутулится. Все сразу же стали профессиональными танцорами и начали учить Варнаву держать осанку.
В итоге артистка не выдержала бесконечных непрошеных советов и раскрыла реальные проблемы со здоровьем.
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Неравнодушные пользователи сети убеждены, что Варнава злоупотребляет опасным медицинским препаратом для похудения, которым в последнее время увлекаются и другие звёзды. Или, ещё хуже, серьёзно больна и должна немедленно обратиться к врачу и начать лечение.
А недавно Екатерина опубликовала видео с танцевальной репетиции танго. Хейтеры рассмотрели ещё один недостаток артистки – она сутулится. Все сразу же стали профессиональными танцорами и начали учить Варнаву держать осанку.
В итоге артистка не выдержала бесконечных непрошеных советов и раскрыла реальные проблемы со здоровьем.
«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», – заявила Варнава.А когда её сравнили с циркулем, только и нашлась, чтобы ответить: «Ой, как некрасиво».
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Анастасия Чинкова