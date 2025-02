«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики

«Просто представьте, насколько человек конченный... Он клялся здоровьем своей матери... Это такое ничтожество», — говорила Пинчук.

«Как-то так. Просьба без лишних вопросов. По-прежнему говорю: придет время, и я откровенно с вами говорю. 7 дней эмоционального п***. А теперь полное опустошение. Просто тело, пустое тело», — опустошённым голосом говорит Арай.

Жена и мать двоих детей устроила настоящую истерику, узнав об изменах клявшегося в любви и верности супруга с другой женщиной. Она была не просто в бешенстве, но и посвятила в детали своего состояния подписчиков, опубликовав соответствующее видео.Арай не стал молчать и ответил на обвинения жены со второй своей страницы в соцсетях. По словам бывшего участника «Дома -2», в темные времена все становится на свои места. Вот и он пообещал, что со временем правду узнают все.Очевидно, его аккаунт в Инстаграм* вновь под контролем Чобаняна. Он вышел на связь со своей ранее взломанной страницы и показал подписчикам, что с ним происходит после того, как Ирина на весь свет прокричала о его изменах и заявила о предстоящем разводе. Судя по кадрам, которые опубликовал Арай, его выгнали из дома и теперь он будет жить отдельно от жены и сыновей.На фотографиях, представленных мужем, отцом и, как выяснилось, изменником — пустые шкафы и вещи, собранные явно второпях, причём не в сумки или чемоданы, а в мусорные мешки. Свой пост расстроенный мужчина снабдил коротким комментарием.Впрочем, согласно его версии, переписка с гипотетической любовницей была сфабрикована теми же хакерами, которые взломали его телефон. Чуть поостывшая Ирина Пинчук ждёт доказательств этого и хочет лично посмотреть, когда были отправлены и получены пикантные сообщения. Поклонники и подписчики считают, что поклонники и подписчики бывших участников телестройки, которые сошлись уже за пределами периметра, вполне могут помириться. Show must go on, как пел незабвенный Фредди Меркьюри.«Не нужно было рубить с плеча»: Ирина Пинчук не до конца верит в измены мужа и винит себя за слова о разводе«Обсасывать не стану»: Ксения Бородина прокомментировала измены в семье Пинчук и Чобаняна Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении* Социальная сеть запрещена в РФ