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«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики

Екатерина Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

Екатерина Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия проекта продолжила строить карьеру. Сейчас она самостоятельно ставит спектакли и даже играет в самых провокационных из них.
Однако на всём протяжении своей карьеры она отбивается от нападок хейтеров, которые бдительно следят за изменениями в её внешности и дают непрошеные советы. Большинство из них призывают артистку перестать худеть.

Неравнодушные пользователи сети убеждены, что Варнава злоупотребляет опасным медицинским препаратом для похудения, которым в последнее время увлекаются и другие звёзды. Или, ещё хуже, серьёзно больна и должна немедленно обратиться к врачу и начать лечение.

А недавно Екатерина опубликовала видео с танцевальной репетиции танго. Хейтеры рассмотрели ещё один недостаток артистки – она сутулится. Все сразу же стали профессиональными танцорами и начали учить Варнаву держать осанку.

В итоге артистка не выдержала бесконечных непрошеных советов и раскрыла реальные проблемы со здоровьем.

«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», – заявила Варнава.
А когда её сравнили с циркулем, только и нашлась, чтобы ответить: «Ой, как некрасиво».

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Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе: подробности
22 февраля 2025, 11:20

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе. Модель и чемпион по американскому футболу решили незаметно для всех возобновить роман спустя более года после расставания, пишет Page Six.
«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведёт», – сообщил инсайдер.
Том Брэди (фото: Instagram* @tombrady)

Ранее другой источник сообщал, что Шейк и Брэди даже планировали совместную новогоднюю поездку. Они разговаривали по телефону и решили, почему бы им не отправиться в путешествие, если у обоих сейчас нет серьёзных отношений.

Ирина и Том впервые появились вместе на публике в мае 2023 года. Они познакомились на свадьбе их общих знакомых в Италии. После их неоднократно видели вместе на отдыхе. Однако в октябре 2023 года пара рассталась после менее чем четырёх месяцев отношений.

Правда после расставания модель и спортсмена несколько раз видели вместе. Пользователи сети пришли к выводу, что они просто поддерживают хорошие отношения. Не секрет, что Том активно общается со своей бывшей женой Жизель Бундхен, которую недавно поздравил с рождением ребёнка.

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«Оба хороши»: Дана Борисова прокомментировала конфликт Прилучного и Муцениеце из-за сына
Дана Борисова считает Прилучного и Муцениеце в равной степени виноватыми
22 февраля 2025, 11:11

Дана Борисова (Фото: Телеграм @danaborisova76/79)

Спор Агаты Муцениеце и Павла Прилучного по поводу места проживания их сына Тимофея давно уже стал достоянием общественности. Причём бывшие супруги сами стали активно транслировать конфликт, видимо, стараясь добиться вердикта «почтеннейшей публики» о том, кто из них прав, а кто — не очень.
Однако известная российская телеведущая, журналистка и актриса Дана Борисова твёрдо убеждена: в данном случае виноваты оба. Она назвала позорной ситуацию, когда взрослые и некогда любящие друг друга люди не только, согласно поговорке, вынесли сор из избы, но и растрясли его и тщательно разбросали во все стороны на всеобщее обозрение. Телезвезда подчеркнула, что из-за «упёртости» родителей в первую очередь страдает ребёнок.

«Печально, что именно мальчик страдает, что его настраивают родители. Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все вроде бы взрослые люди, и никто не хочет уступить», — сказала Борисова в разговоре с изданием Voice.

По мнению бывшей ведущей передачи «Армейский магазин», программы, с которой они вместе сделали друг друга популярными, Агате следовало проявить женскую мудрость и сделать первый шаг к примирению с Павлом. Именно так когда-то поступила сама Дана.

Она вспомнила, как ее бывший муж, бизнесмен Михаил Аксенов, забрал у нее дочь Полину. Случилось это, когда Борисова вернулась из реабилитационного центра.

«За время моего отсутствия папа быстренько определил место жительства и место опеки над Полинкой. И я не знала целый год, где она живет. И, конечно же, ее настроили против меня очень сильно. И я тогда тоже подала в суд», — рассказала журналистка.

По её словам, судом был определён «очень жёсткий» порядок общения мамы и дочки — два раза в месяц по часу и непременно в присутствии отца девочки. Со временем отношения с бывшим супругом удалось наладить. Во многом именно потому, по словам Даны, что она проявляла тактичность и шаг за шагом «ломала лёд». В конце концов бизнесмен сдался.

«Мне нравится наш уровень общения. С папой сейчас прекрасные отношения, он женился, у него недавно родился ребенок. И мы с его супругой хорошо общаемся», — поделилась Борисова.

Напомним, вопреки решению суда, сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце предпочёл жить с отцом и его новой женой Зепюр Брутян, а не с матерью. 12-летний Тимофей заблокировал всю переписку с Агатой и удалил её из друзей в социальных сетях. ​В день рождения мальчика до него не смогли дозвониться ни мама, ни бабушка. Во время случайной встречи в магазине сын, по словам Муцениеце, наговорил ей грубостей.

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#отношения
#мама
#сын
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Молодая вдова Бориса Грачевского отреагировала на слухи о новом мужчине
22 февраля 2025, 10:58

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (фото: Instagram* @belotserkovskaia_official)

Молодая вдова Бориса Грачевского появилась на публике в сопровождении мужчины, чем вызвала слухи о новом романе. Екатерина Белоцерковская раскрыла, кем на самом деле ей приходится таинственный незнакомец.
40-летняя вдова Грачевского появилась на юбилее Московского театра марионеток в сопровождении пятилетнего сына от создателя «Ералаша» и мужчины, который также был с ребёнком. В сети сразу начали разгонять слухи о том, что это новый возлюбленный Екатерины, но она поспешила объясниться.

«Давайте-ка всё по порядку! Во-первых, я вышла не с новым мужчиной, это муж моей подруги. Во-вторых, по поводу многодетной мамы я посмеялась, так как спросили: «У вас двое детей?». Да, я сегодня многодетная мама. На этом все, давайте прекратим нести такую ересь!», – обратилась к подписчикам Белоцерковская.
Напомним, что Екатерина Белоцерковская стала последней супругой Бориса Грачевского. Она на 35 лет младше своего мужа. Они тайно расписались в 2016 году, а в 2020-м актриса родила сына Филиппа. Однако 71-летний режиссер скончался от коронавируса, когда мальчику было всего девять месяцев.

Но в скором времени Екатерина сможет родить ещё одного ребёнка, и снова от Грачевского. Дело в том, что ещё при жизни режиссёра супруги заморозили биоматериал, который законсервирован на 20 лет в Израиле.

Кроме того, после смерти Грачевского выяснилось, что Белоцерковская была беременна на момент его кончины, но из-за сильного стресса у неё случился выкидыш.

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*запрещён в РФ
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#соцсети
#отношения
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Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье, где жила с рэпером Элджеем
22 февраля 2025, 10:36

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)

Настя Ивлеева продала роскошный дом в Подмосковье, куда дважды за полгода пробирался сумасшедший сталкер и где она жила с рэпером Элджеем.
Отмечается, что блогер уже оформила сделку по продаже трёхэтажного особняка в Истре. До этого она несколько месяцев не могла продать дом на участке в 36 соток, поэтому постоянно снижала его стоимость.

По данным Telegram-канала SHOT, дом был продан за 120 миллионов рублей.

Внутри элитной недвижимости расположились собственный кинотеатр, тренажёрный зал с оборудованием, терраса, хаммам и сауна с каменкой, несколько спален, бар и многое другое. Также на территории имеется небольшой домик, где может жить обслуживающий персонал.

Известно, что незадолго до продажи дома Настя вывезла из него всё, оставив только несколько тренажёров в спортзале. К слову, с собой она забрала даже бра со стен.

Вероятно, полученная от продажи дома сумма будет вложена в погашение налогового долга в 30 миллионов рублей.

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«Я просто тело»: Муж Ирины Пинчук Арай рассказал о ситуации после скандала с его изменами
Муж Ирины Пинчук Арай рассказал о событиях после скандала с его изменами
22 февраля 2025, 10:29

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)

Судя по всему, 32-летнему Араю Чобаняну удалось вернуть контроль над своим аккаунтом в запрещённой в России социальной сети, взлом которого стал причиной громкого скандала. Напомним, его жене, другой участнице телепроекта «Дом-2» Ирине Пинчук, стала известна его переписка с любовницей.
Жена и мать двоих детей устроила настоящую истерику, узнав об изменах клявшегося в любви и верности супруга с другой женщиной. Она была не просто в бешенстве, но и посвятила в детали своего состояния подписчиков, опубликовав соответствующее видео.

«Просто представьте, насколько человек конченный... Он клялся здоровьем своей матери... Это такое ничтожество», — говорила Пинчук.

Арай не стал молчать и ответил на обвинения жены со второй своей страницы в соцсетях. По словам бывшего участника «Дома -2», в темные времена все становится на свои места. Вот и он пообещал, что со временем правду узнают все.

Очевидно, его аккаунт в Инстаграм* вновь под контролем Чобаняна. Он вышел на связь со своей ранее взломанной страницы и показал подписчикам, что с ним происходит после того, как Ирина на весь свет прокричала о его изменах и заявила о предстоящем разводе. Судя по кадрам, которые опубликовал Арай, его выгнали из дома и теперь он будет жить отдельно от жены и сыновей.

На фотографиях, представленных мужем, отцом и, как выяснилось, изменником — пустые шкафы и вещи, собранные явно второпях, причём не в сумки или чемоданы, а в мусорные мешки. Свой пост расстроенный мужчина снабдил коротким комментарием.

«Как-то так. Просьба без лишних вопросов. По-прежнему говорю: придет время, и я откровенно с вами говорю. 7 дней эмоционального п***. А теперь полное опустошение. Просто тело, пустое тело», — опустошённым голосом говорит Арай.

Впрочем, согласно его версии, переписка с гипотетической любовницей была сфабрикована теми же хакерами, которые взломали его телефон. Чуть поостывшая Ирина Пинчук ждёт доказательств этого и хочет лично посмотреть, когда были отправлены и получены пикантные сообщения. Поклонники и подписчики считают, что поклонники и подписчики бывших участников телестройки, которые сошлись уже за пределами периметра, вполне могут помириться. Show must go on, как пел незабвенный Фредди Меркьюри.

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* Социальная сеть запрещена в РФ
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