«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь»: поклонники накинулись на Варнаву из-за нездоровой худобы

Екатерина Варнава (Фото: «ВК»/Екатерина Варнава)
Очередной пост Екатерины Варнавы стал поводом для обсуждения фанатов. Публика удивилась нездоровой худобе артистки и засыпала комментариями публикацию звезды. В одном из них Варнаву сравнили с циркулем, а в другом обвинили в утрате женской красоты.
Как пишут Starhit, поводом для столь ярких высказываний стало пост, в котором Екатерина показала свою подготовку к спектаклю вместе с Артемом Ткаченко.
Сразу множество фанатов заявили о своем желании скорее посмотреть на выступление артистов. При этом часть из них выступила с резкой критикой из-за внешнего вида Екатерины. Люди возмутились нездоровой худобе Варнавы. В одном из комментариев пишут:
Уже в другом Екатерину сравнили с циркулем:
Один из хейтеров написал:
Последний комментарий Варнава не оставила без своего внимания и ответила, что у нее сколиоз, протрузии, грыжа и травма копчика, в связи с чем она сутулиться большую часть жизни.
Ранее Екатерина привлекла внимание общественности своим резким набором веса, но после резко его сбросила из-за сильных переживаний. Причиной стало предательство возлюбленного режиссера Александра Молочникова, а именно его измены. Из-за них звезда подала на развод через несколько дней после свадьбы. Сама же Варнава высказывалась о своей худобе так:
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«Кто бы мог подумать, что я в 40 лет буду танцевать с королевичем. Не пугайтесь, будет красивое танго», — пишет Варнава к публикации.
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Сразу множество фанатов заявили о своем желании скорее посмотреть на выступление артистов. При этом часть из них выступила с резкой критикой из-за внешнего вида Екатерины. Люди возмутились нездоровой худобе Варнавы. В одном из комментариев пишут:
«Он женщины не осталось ничего».
Уже в другом Екатерину сравнили с циркулем:
«Господи, Катя. Вы как циркуль! Поправляйтесь».
Один из хейтеров написал:
«Почему высокие девушки сутулятся? Чтобы казаться ниже? Зачем? Это же, по-моему, классно быть высокой».
Последний комментарий Варнава не оставила без своего внимания и ответила, что у нее сколиоз, протрузии, грыжа и травма копчика, в связи с чем она сутулиться большую часть жизни.
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Ранее Екатерина привлекла внимание общественности своим резким набором веса, но после резко его сбросила из-за сильных переживаний. Причиной стало предательство возлюбленного режиссера Александра Молочникова, а именно его измены. Из-за них звезда подала на развод через несколько дней после свадьбы. Сама же Варнава высказывалась о своей худобе так:
«За последние четыре года мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса».
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