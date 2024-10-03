«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Звезда Comedy Woman, актриса и ведущая Екатерина Варнава больше не выступает в престижном театре-кабаре Crave в центре Москвы и не появляется на федеральных каналах. Оказалось, что на ее карьере в комедийном жанре поставил крест брак с режиссером Александром Молочниковым. О том, как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».
Крест на карьере
Супруг Екатерины Варнавы Александр Молочников вскоре после начала СВО покинул страну. Вслед за ним уехала и юмористка. Однако уже через несколько месяцев Варнава успела пожалеть о содеянном и вернулась в Россию, но назад дороги уже не было. Ни бурлеска, ни телеэфиров, ни ролей в кино у юмористки уже не осталось.
Отчаявшись вернуть былую популярность, Варнава уехала в Дубай, окончательно разорвав все связи с Россией. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, шатенка создала собственное кабаре-шоу, ради которого сбросила пятнадцать килограммов.
На днях юмористка устроила в Дубае экстравагантное выступление: под одной крышей оказались почти полностью обнаженные женщины и полуголые мужчины. Увиденное вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов.
«Увидишь — вздрогнешь», «Разврат в прямом эфире», «Открыла бордель, сутенерша», «Всегда вульгарная была. Исход очевиден», — негодуют подписчики артистки.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Проблемы с алкоголем
Варнава, ставшая популярной благодаря юмористическому проекту, призналась, что недооценивала свою депрессию. После закрытия Comedy она долго искала себя, и кризис в карьере совпал с разводом и переездом за границу. Поначалу актриса решила справиться с проблемами радикально: начала заедать стресс вредной пищей и запивать алкоголем. Она сама не заметила, как набрала лишний вес.
По словам Варнавы, выбраться из депрессии «очень сложно». Ей было непросто находить друзей вдали от родины. Актриса отметила, что за последние годы ее круг общения значительно сократился, и практически не осталось близких приятелей.
«Даже если ты искусственно занимаешь себя незначительными делами — это приносит пользу. Давайте будем честными: я развлекаю людей, даже ведя частные мероприятия. Брать на работу ведущего в депрессивном состоянии — довольно рискованно. В какой-то момент я поняла, что частные праздники (дни рождения, юбилеи, корпоративы) тоже поднимают мне настроение. Радость посторонних людей поддерживает меня, и приятные слова, которые мы обмениваемся, имеют значение», — поделилась актриса.
Потеря работы
В последнее время Екатерина часто меняет места работы. По слухам, она сама покинула кабаре в столице, а на её место пришла актриса Агата Муцениеце. Однако по информации 7Дней.ru, одной из причин увольнения стала её разговорчивость.
«Она лишнего напостила, скажем так. И себя не жалела, хотя стоило бы», — отметил источник.
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Анастасия Хохлова