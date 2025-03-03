Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?

Алена Хмельницкая (Фото: ВКонтакте @alxmel)
Известный режиссер Тигран находится в критическом состоянии, его здоровье вызывает серьезные опасения. В то время как бывшая жена Алёна Хмельницкая поддерживает его в этот трудный период, на фоне трагедии разворачиваются скандальные истории.
Всплывают откровения Никиты Джигурды о прошлом Алёны и истинные причины развода Тиграна с ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Супруга Маргарита Симоньян сообщила о его тяжелом состоянии, усугубленном предыдущими тремя инфарктами и операцией по установке стента. Медики осторожны в прогнозах, что вызывает беспокойство у его поклонников. Каждый день в коме увеличивает риск осложнений.
В творческом сотрудничестве с мужем-режиссером Алёна блестяще воплотила образы в фильмах, ставших знаковыми для отечественного кино, таких как «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка».
Алёна всегда блестяще справлялась с ролями, идеально соответствуя замыслам режиссера Тиграна. Их совместные проекты, включая знаковые фильмы и успешную программу «Ты и я», подтверждали её профессионализм. Однако неожиданное известие о разводе шокировало всех: инициатором разрыва стал Тигран. Сначала это воспринимали как слух, но вскоре информация подтвердилась даже в серьезных изданиях, что стало настоящей сенсацией для их окружения.
Вопрос, который напрашивается, заключается в том, почему Маргарита не проявила благоразумия и не отказалась от этих отношений. Она прекрасно знала, что режиссёр женат и кто его супруга. Он оставил семью и расторг брак, а Маргарита, в ответ на это, подарила ему троих детей.
Интервью произвело эффект настоящей сенсации. Неужели скромная Алёна и скандальный Никита Джигурда действительно были парой? Такое сочетание казалось совершенно невероятным, словно смешение огня и воды.
Безусловно, поведение Никиты вызвало шквал осуждения. Даже если предположить, что между ним и актрисой действительно существовала какая-то искра, выносить такие личные откровения на суд общественности — это крайнее неприличие.
Вся страна затаила дыхание в ожидании, как Алёна выразит свой праведный гнев на лжеца и клеветника. Казалось, ей было бы достаточно лишь отрицательно покачать головой или произнести одно слово «неправда», и все безоговорочно поверили бы именно ей, а не скандалисту, чья репутация уже была подмочена странными выходками.
Однако Алёна предпочла молчание. Это молчание особенно остро ощущал Тигран. Для него эти откровения стали громом среди ясного неба, самым неожиданным поворотом за все годы их совместной жизни.
Возможно, именно поэтому, когда Тигран объявил о своем уходе из семьи, он не испытывал угрызений совести. Мудрая Алёна, словно предсказательница, быстро нашла оправдание для окружающих — мол, армянину лучше быть с армянкой. И это прозвучало после двадцати лет совместной жизни!
Тем не менее, несмотря на бурю эмоций, им хватило мудрости и такта расстаться достойно, не превращая развод в зрелище для желтой прессы.
Алёна проявила истинную мудрость: она не стала цепляться за уходящее, устраивая скандалы или вражду с новой избранницей. Вместо этого она решила остаться подругой для бывшего мужа и его новой партнерши, сделав первый шаг навстречу. Актриса первой подошла к Маргарите и пригласила её вместе с Тиграном на празднование дня рождения своей дочери.
Сегодня две женщины, бывшая и настоящая жены Тиграна, объединены общей заботой о его здоровье. В трудный момент они поддерживают друг друга, надеясь на благоприятный исход. Медицинские прогнозы противоречивы: одни врачи верят в силу организма режиссера, другие сомневаются в шансах на выздоровление.
Читайте также:
Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»
«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»
Критическое состояниеТигран, известный режиссер, находится в критическом состоянии после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, он в коме, электрическая активность мозга почти не регистрируется.
Супруга Маргарита Симоньян сообщила о его тяжелом состоянии, усугубленном предыдущими тремя инфарктами и операцией по установке стента. Медики осторожны в прогнозах, что вызывает беспокойство у его поклонников. Каждый день в коме увеличивает риск осложнений.
Фото: iStock/sudok1
Поддержка бывшей женыЗа выздоровление Тиграна молятся не только его зрители, но и близкие, включая бывшую жену Алёну Хмельницкую. Несмотря на развод, она сохранила теплые отношения с ним, проявив мудрость и благородство, что редко встречается. Алёна понимает важность отца для их дочерей, поэтому поддерживает хорошие отношения не только с Тиграном, но и с его новой избранницей.
Начало романа с АленойВспоминая о начале их отношений, нельзя не отметить, что этот союз многие считали образцовым. Их семья не попадала в скандалы и не становилась объектом сплетен и пересудов. Со стороны казалось, что их брак — идеал для подражания, а рождение двух дочерей только укрепило эту идиллию. Девочек окружали любовью и заботой, как будто стараясь защитить от любых невзгод. Казалось, ничто не может разрушить эту гармонию.
В творческом сотрудничестве с мужем-режиссером Алёна блестяще воплотила образы в фильмах, ставших знаковыми для отечественного кино, таких как «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка».
Алёна всегда блестяще справлялась с ролями, идеально соответствуя замыслам режиссера Тиграна. Их совместные проекты, включая знаковые фильмы и успешную программу «Ты и я», подтверждали её профессионализм. Однако неожиданное известие о разводе шокировало всех: инициатором разрыва стал Тигран. Сначала это воспринимали как слух, но вскоре информация подтвердилась даже в серьезных изданиях, что стало настоящей сенсацией для их окружения.
Фото: iStock/lena_volo
Новая женщинаМаргарита Симоньян и Тигран открыто подтвердили свой союз. Журналистка с энтузиазмом делилась подробностями их первой встречи, описывая, как Тигран пригласил её на свидание. Она в мельчайших деталях вспоминала их разговор, не задумываясь, что это интервью могут прочитать не только поклонники, но и его бывшая жена с дочерьми.
Вопрос, который напрашивается, заключается в том, почему Маргарита не проявила благоразумия и не отказалась от этих отношений. Она прекрасно знала, что режиссёр женат и кто его супруга. Он оставил семью и расторг брак, а Маргарита, в ответ на это, подарила ему троих детей.
Правда о бракеАлёна приоткрыла завесу тайны, рассказав, что их союз на протяжении многих лет лишь внешне выглядел как благополучная семья. На самом деле трещина в их отношениях возникла давно, обе стороны пытались восстановить любовь, но, как оказалось, безуспешно.
Фото: iStock/Rawf8
Никита Джигурда и его роман с АленойВсё началось с эпатажного заявления Никиты Джигурды, известного своими скандальными выходками и яркой фантазией. В одном из популярных телешоу он с самодовольством сообщил журналистам о бурном романе, который, по его словам, связывал его с Алёной ещё до её свадьбы с Тиграном. Он и по сей день, словно очарованный воспоминаниями, говорит об актрисе с восхищением, воспевая её красоту.
Интервью произвело эффект настоящей сенсации. Неужели скромная Алёна и скандальный Никита Джигурда действительно были парой? Такое сочетание казалось совершенно невероятным, словно смешение огня и воды.
Безусловно, поведение Никиты вызвало шквал осуждения. Даже если предположить, что между ним и актрисой действительно существовала какая-то искра, выносить такие личные откровения на суд общественности — это крайнее неприличие.
Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)
Вся страна затаила дыхание в ожидании, как Алёна выразит свой праведный гнев на лжеца и клеветника. Казалось, ей было бы достаточно лишь отрицательно покачать головой или произнести одно слово «неправда», и все безоговорочно поверили бы именно ей, а не скандалисту, чья репутация уже была подмочена странными выходками.
Однако Алёна предпочла молчание. Это молчание особенно остро ощущал Тигран. Для него эти откровения стали громом среди ясного неба, самым неожиданным поворотом за все годы их совместной жизни.
Возможно, именно поэтому, когда Тигран объявил о своем уходе из семьи, он не испытывал угрызений совести. Мудрая Алёна, словно предсказательница, быстро нашла оправдание для окружающих — мол, армянину лучше быть с армянкой. И это прозвучало после двадцати лет совместной жизни!
Тем не менее, несмотря на бурю эмоций, им хватило мудрости и такта расстаться достойно, не превращая развод в зрелище для желтой прессы.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Неверность женыПосле расставания Тигран ни разу не поднял вопрос о предполагаемой неверности бывшей жены. Поверил ли он в её невиновность? Простил ли безоговорочно? Разобрался ли в ситуации без лишнего шума? Как бы то ни было, его поведение вызывает уважение.
Алёна проявила истинную мудрость: она не стала цепляться за уходящее, устраивая скандалы или вражду с новой избранницей. Вместо этого она решила остаться подругой для бывшего мужа и его новой партнерши, сделав первый шаг навстречу. Актриса первой подошла к Маргарите и пригласила её вместе с Тиграном на празднование дня рождения своей дочери.
Сегодня две женщины, бывшая и настоящая жены Тиграна, объединены общей заботой о его здоровье. В трудный момент они поддерживают друг друга, надеясь на благоприятный исход. Медицинские прогнозы противоречивы: одни врачи верят в силу организма режиссера, другие сомневаются в шансах на выздоровление.
Читайте также:
Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»
«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»
Дарья Осипова