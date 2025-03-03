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Как Никита Джигурда связан с разводом Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой? Что на самом деле стоит за их разрывом?

Алена Хмельницкая (Фото: ВКонтакте @alxmel)

Алена Хмельницкая (Фото: ВКонтакте @alxmel)

Известный режиссер Тигран находится в критическом состоянии, его здоровье вызывает серьезные опасения. В то время как бывшая жена Алёна Хмельницкая поддерживает его в этот трудный период, на фоне трагедии разворачиваются скандальные истории.
Всплывают откровения Никиты Джигурды о прошлом Алёны и истинные причины развода Тиграна с ней. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Критическое состояние

Тигран, известный режиссер, находится в критическом состоянии после остановки сердца. Несмотря на усилия врачей, он в коме, электрическая активность мозга почти не регистрируется.

Супруга Маргарита Симоньян сообщила о его тяжелом состоянии, усугубленном предыдущими тремя инфарктами и операцией по установке стента. Медики осторожны в прогнозах, что вызывает беспокойство у его поклонников. Каждый день в коме увеличивает риск осложнений.

Фото: iStock/sudok1

Поддержка бывшей жены

За выздоровление Тиграна молятся не только его зрители, но и близкие, включая бывшую жену Алёну Хмельницкую. Несмотря на развод, она сохранила теплые отношения с ним, проявив мудрость и благородство, что редко встречается. Алёна понимает важность отца для их дочерей, поэтому поддерживает хорошие отношения не только с Тиграном, но и с его новой избранницей.

Начало романа с Аленой

Вспоминая о начале их отношений, нельзя не отметить, что этот союз многие считали образцовым. Их семья не попадала в скандалы и не становилась объектом сплетен и пересудов. Со стороны казалось, что их брак — идеал для подражания, а рождение двух дочерей только укрепило эту идиллию. Девочек окружали любовью и заботой, как будто стараясь защитить от любых невзгод. Казалось, ничто не может разрушить эту гармонию.

В творческом сотрудничестве с мужем-режиссером Алёна блестяще воплотила образы в фильмах, ставших знаковыми для отечественного кино, таких как «Ландыш серебристый» и «Президент и его внучка».

Алёна всегда блестяще справлялась с ролями, идеально соответствуя замыслам режиссера Тиграна. Их совместные проекты, включая знаковые фильмы и успешную программу «Ты и я», подтверждали её профессионализм. Однако неожиданное известие о разводе шокировало всех: инициатором разрыва стал Тигран. Сначала это воспринимали как слух, но вскоре информация подтвердилась даже в серьезных изданиях, что стало настоящей сенсацией для их окружения.

Фото: iStock/lena_volo

Новая женщина

Маргарита Симоньян и Тигран открыто подтвердили свой союз. Журналистка с энтузиазмом делилась подробностями их первой встречи, описывая, как Тигран пригласил её на свидание. Она в мельчайших деталях вспоминала их разговор, не задумываясь, что это интервью могут прочитать не только поклонники, но и его бывшая жена с дочерьми.

Вопрос, который напрашивается, заключается в том, почему Маргарита не проявила благоразумия и не отказалась от этих отношений. Она прекрасно знала, что режиссёр женат и кто его супруга. Он оставил семью и расторг брак, а Маргарита, в ответ на это, подарила ему троих детей.

Правда о браке

Алёна приоткрыла завесу тайны, рассказав, что их союз на протяжении многих лет лишь внешне выглядел как благополучная семья. На самом деле трещина в их отношениях возникла давно, обе стороны пытались восстановить любовь, но, как оказалось, безуспешно.

Фото: iStock/Rawf8

Никита Джигурда и его роман с Аленой

Всё началось с эпатажного заявления Никиты Джигурды, известного своими скандальными выходками и яркой фантазией. В одном из популярных телешоу он с самодовольством сообщил журналистам о бурном романе, который, по его словам, связывал его с Алёной ещё до её свадьбы с Тиграном. Он и по сей день, словно очарованный воспоминаниями, говорит об актрисе с восхищением, воспевая её красоту.

Интервью произвело эффект настоящей сенсации. Неужели скромная Алёна и скандальный Никита Джигурда действительно были парой? Такое сочетание казалось совершенно невероятным, словно смешение огня и воды.

Безусловно, поведение Никиты вызвало шквал осуждения. Даже если предположить, что между ним и актрисой действительно существовала какая-то искра, выносить такие личные откровения на суд общественности — это крайнее неприличие.

Никита Джигурда (Фото: ВКонтакте @dzhigurda_men)

Вся страна затаила дыхание в ожидании, как Алёна выразит свой праведный гнев на лжеца и клеветника. Казалось, ей было бы достаточно лишь отрицательно покачать головой или произнести одно слово «неправда», и все безоговорочно поверили бы именно ей, а не скандалисту, чья репутация уже была подмочена странными выходками.

Однако Алёна предпочла молчание. Это молчание особенно остро ощущал Тигран. Для него эти откровения стали громом среди ясного неба, самым неожиданным поворотом за все годы их совместной жизни.

Возможно, именно поэтому, когда Тигран объявил о своем уходе из семьи, он не испытывал угрызений совести. Мудрая Алёна, словно предсказательница, быстро нашла оправдание для окружающих — мол, армянину лучше быть с армянкой. И это прозвучало после двадцати лет совместной жизни!

Тем не менее, несмотря на бурю эмоций, им хватило мудрости и такта расстаться достойно, не превращая развод в зрелище для желтой прессы.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Неверность жены

После расставания Тигран ни разу не поднял вопрос о предполагаемой неверности бывшей жены. Поверил ли он в её невиновность? Простил ли безоговорочно? Разобрался ли в ситуации без лишнего шума? Как бы то ни было, его поведение вызывает уважение.

Алёна проявила истинную мудрость: она не стала цепляться за уходящее, устраивая скандалы или вражду с новой избранницей. Вместо этого она решила остаться подругой для бывшего мужа и его новой партнерши, сделав первый шаг навстречу. Актриса первой подошла к Маргарите и пригласила её вместе с Тиграном на празднование дня рождения своей дочери.

Сегодня две женщины, бывшая и настоящая жены Тиграна, объединены общей заботой о его здоровье. В трудный момент они поддерживают друг друга, надеясь на благоприятный исход. Медицинские прогнозы противоречивы: одни врачи верят в силу организма режиссера, другие сомневаются в шансах на выздоровление.

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#актриса
#болезнь
#смерть
Мужья-иностранцы, измены и аборт от итальянского барона: личные тайны Риммы Марковой
03 марта 2025, 13:44

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

3 марта 2025 года исполняется 100 лет со дня рождения Риммы Марковой — талантливой актрисы, которая прославилась как в Советском Союзе, так и в России. Выдающаяся актриса за свою карьеру создала более восьмидесяти ярких образов и до сих пор остаётся любимицей публики. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».


Биография актрисы


Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Римма Васильевна родилась в поселке Чурино Самарской губернии 3 марта 1925 года. Отец Риммы, Василий Демьянович, служил актёром в Саратовском драматическом театре, а мать, Мария Петровна, работала там же гримёром. Римма и ее младший брат Леонид с детства знали и любили театральное искусство.

В 1941 году, с началом войны, семья Марковых была вынуждена покинуть свой дом и переехать в Вологду. В то время Римма и её младший брат Леонид начали посещать театральную студию под руководством Лидии Ротбаум. В 1945–1947 годах Марковы учились в студии при Вологодском драматическом театре, потом приехали в Москву и поступили в театральную студию при Ленкоме. Окончив учебу, в 1951 году Римма Маркова стала актрисой Ленкома.

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

В 1956 году состоялся кинодебют Риммы Васильевны в фильме «Рядом с нами», который был снят в жанре производственной драмы. Адольф Бергункер работал над созданием производственной драмы на киностудии «Ленфильм». Для этого ему требовалась обычная немолодая русская женщина. Один из помощников режиссёра заметил в театре Ленкома актрису Маркову, которой на тот момент было 32 года, и предложил пригласить её на роль.

Следующая роль в кино последовала в 1966 году. Маркова появилась в картине Ларисы Шепитько «Крылья» в роли буфетчицы Шуры. Через два года после этого на экраны вышла военная драма «Бабье царство», которая стала судьбоносной для актрисы. Сыграв в ней главную роль Надежды Петровны, она обрела популярность и стала востребованной в киноиндустрии.

Личная жизнь

Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Очаровательная актриса всегда пользовалась большой популярностью у мужчин, но с мужьями ей не везло. Первым мужем Риммы Васильевны стал грек Семён Кисловой. Военный лётчик был старше актрисы на 15 лет, но это не помешало влюблённым сблизиться и сыграть свадьбу. Брак продержался всего год, после свадьбы обходительный и романтичный военный начал закладывать за воротник, ревновать и скандалить. После того как супруг стал требовать от актрисы, чтобы она оставила работу в театре, Маркова решила развестись.

Владимир Никитин (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Второго супруга актриса встретила на гастролях в Куйбышеве. Им оказался молодой (на 9 лет моложе Риммы) гармонист Владимир Никитин. Короткий роман был окончен вместе с гастролями, и Маркова уехала в Москву. Уже дома актриса поняла, что ждёт ребёнка. По зову сердца влюблённый Никитин приехал к артистке в столицу просить её руки. После известия об отцовстве жених на какое-то время пропал, но позже вернулся со словами:

«Я так сильно тебя люблю, что готов принять чужого ребенка».
После рождения дочери Татьяны сомнения Никитина по поводу отцовства улетучились, дочка была копией отца. Этот брак тоже не принес Марковой счастья. Второй супруг выпивал не меньше первого, имел привычку продавать вещи за бутылку и ко всему частенько похаживал налево.

В один из дней, когда супруг вернулся из очередной гастрольной поездки, Маркова, занимаясь разбором его вещей, наткнулась на телеграмму, адресованную известной актрисе. «Люблю. Целую. Твой Вовик», — это было последней каплей. Римма Васильевна выгнала мужа из квартиры и подала на развод.

Хосе Гонсалес Мария Антонио (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

Третьего своего спутника жизни Саркова встретила в возрасте 43 лет. Испанский барон Хосе Гонсалес Мария Антонио увидел актрису на фестивале в Сан-Себастьяне, где она представляла фильм «Бабье царство». Римма Васильевна буквально вскружила голову испанцу, и он применил все возможные способы, чтобы добиться русской красавицы.

«Его ухаживания льстили, но любви я не испытывала. Я уважала его чувства, потому что он любил меня так, что падал в обморок», — делилась Маркова.

Пара поженилась, но когда дошло дело до вопроса, в какой стране жить, Римма Васильевна наотрез отказалась покидать Россию. В этом браке мог родиться ребенок, но это означало бы неминуемую миграцию артистки в Испанию, и она сделала аборт. После всех событий пара больше не будет совместно жить, но развод Хосе Гонсалес не даст своей супруге. Римма Васильевна до самой смерти мужа в 2009 году будет жить в статусе баронессы. От наследства покойного супруга актриса впоследствии откажется.


Последние годы жизни


Римма Маркова (Фото: скриншот д/ф «Римма Маркова. Слабости сильной женщины» Первый канал)

В 1992 году Римма Маркова официально ушла на пенсию из Театра-студии киноактёра, но не оставила кинематограф. Даже в зрелом возрасте она продолжала сниматься в кино, приняв участие в популярных фильмах «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).

В последние годы Римма Васильевна сражалась с серьёзным онкологическим заболеванием. Она прошла через несколько хирургических вмешательств и ушла из жизни из-за остановки сердца 15 января 2015 года, не дожив несколько месяцев до своего 90-летия. Похоронена Римма Васильевна Маркова на Николо-Архангельском кладбище, рядом со своей матерью.

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«А почему не Аврора?»: невеста Григория Лепса пошутила над фото певца с премии «Виктория»
03 марта 2025, 13:30

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Юная невеста Григория Лепса Аврора Киба отреагировала на появление возлюбленного на музыкальное премии без нее.
1 марта Лепс в одиночестве появился на российской национальной музыкальной премии «Виктория», которая прошла на LIVE Арене. Мероприятие также посетили Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Кэти Топурия, Дима Билан, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Известно, что его молодая невеста Аврора Киба сейчас учится в Лондоне, однако пристально следит за действиями жениха. Она опубликовала в соцсети фотографию, где Лепс обернулся на баннер с названием музыкальной премии «Виктория».

«Мысли Григория Викторовича: "Эмм, а почему не Аврора?"» — пошутила Киба.

На премии Лепс рассказал журналистам, что планирует венчаться с Авророй.

«Свадьба будет, не переживайте. Летом. Роспись — это формальность, а венчание — вот что важно», — рассказал артист.

Напомним, что Лепс старше своей возлюбленной на 44 года. Свадьба запланирована на лето, Киба уже приступила к подготовке.

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Бездетность, трагедия в семье, алкоголь: куда пропала певица Елена Перова и почему скрывала брак с сыном министра
03 марта 2025, 13:17

Елена Перова (Фото: кадр из сериала «Маргоша»)

Актриса, музыкант и телеведущая Елена Перова в последнее время перестала появляться на экранах и выпускать музыку.
О том, чем Елена Перова занимается сейчас и что известно о ее личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Елена Перова родилась 24 июня 1976 года в Москве в музыкальной семье. Примечательно, что вокальный талант в девочке рассмотрели не родители или учителя, а единоутробный брат Сергей Супонев. Он привел 10-летнюю сестру в группу «Детский мир». Здесь Елена познакомилась с Анастасией Макаревич и Изольдой Ишханишвили, вместе с которыми вошла в трио «Лицей».

Перова была участницей коллектива до 1997 года, пока брат не устроил ее ведущей в программу «Щас спою». Стоит отметить, что солисткой «Лицея» являлась Настя Макаревич, а второстепенная роль в группе Елену не устраивала. Совмещать группу с другими проектами Перова не могла по контракту, поэтому она покинула группу.

«В "Лицее" мне поставили условие: если три передачи выйдут в эфир, меня увольняют. Так и получилось. Я ушла из группы, сдала все костюмы, уехала на месяц отдыхать в Португалию. А когда вернулась в Москву, случайно попала на праздник, посвященный Дню шахтера. Вместе с высокими чинами смотрела концерт из второго ряда, видела, как под фонограмму артисты раскрывают рты. И в какой-то момент мне стало так неуютно, так стыдно за коллег, я подумала: ну и черт с ней, с этой эстрадной музыкой, не буду больше петь», — вспоминала она.

С 1998 года Елена начала петь в группе «Амега». После чего исполнительница создала собственный проект «Перья».

В 2000-м уже продюсер «Гостей из будущего» Юрий Усачев предложил Елене записать дебютный альбом. На тот момент у нее не было ни одной композиции: разочарование «Лицеем» и «Амегой» задушило творческий потенциал. Но вера Усачева вдохновила девушку, и всего за 10 дней она сочинила 10 треков и выпустила пластинку «Лети за солнцем». Презентуя диск, артистка отправилась в гастрольный тур по России.

На заре нулевых артистка снялась в картине «В движении» и записала для нее саундтрек, который так и не вошел в ленту. Зато через несколько лет на композицию сняли клип с участием Константина Хабенского и Алисы Богарт. С пением Лена постепенно завязала, переключив внимание на телепередачи.

Елена Перова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2003 году Перова принимала участие в реалити-шоу Первого канала «Последний герой — 3. Остаться в живых».

Также Елена снималась в таких фильмах и сериалах, как «Глянец», «Маргоша», «Маргоша-2», «Маргоша-3» и «Ангел или демон». Вела программы «Жизнь прекрасна», «Партийная зона», «Девчата», «Родом из детства» и другие.

Что известно о личной жизни Перовой


Перова была замужем один раз — за сыном министра. Имя и фамилия мужчины остаются неизвестными. Пара была вместе полтора года. Однажды родителям супруга не понравилось, что Елена вела шоу «Партийная зона» с журналистом Отаром Кушанашвили. В ответ на просьбу родственников прекратить сотрудничество телеведущая выбрала карьеру и развод.

Сегодня артистка старается не афишировать личную жизнь. Однако, по ее словам, у нее есть возлюбленный. Известно, что она не замужем. Детей у 48-летней певицы тоже нет. Елена утверждает, что семья для нее — это ее избранник, мама, друзья и домашние животные.

Трагедии в жизни Перовой


В 2001 году трагически погиб 38-летний брат Елены Перовой — телеведущий Сергей Супонев. Он разбился, катаясь на снегоходе.

«Это серьезная травма для семьи, огромный шрам в душе и на сердце, который ничем не излечишь — ни поисками виновного, ни местью. Мне даже звонили как-то из программы про экстрасенсов, предлагали провести расследование. Отказывалась, естественно. А зачем? Говорю: вы-то передачу делаете, которую будете продавать подороже, а я не хочу трепать имя своего брата и вообще эту ситуацию вскапывать», — делилась в одном из интервью Перова.

По слухам, из-за трагедии у певицы начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Перову несколько раз останавливали правоохранители за вождение автомобиля в нетрезвом виде.


В 2013 году телеведущая врезалась в стоявшую на обочине машину. Экспертиза показала наличие алкоголя в ее крови. В итоге Перову лишили водительских прав на полтора года, но через год ее вновь поймали пьяной за рулем.

В том же году в семье певицы вновь произошла трагедия: покончил с собой сын погибшего Супонева 28-летний Кирилл.

Чем Перова занимается сейчас


В 2021 году Елена Перова вновь приняла участие в «Последнем герое».

Елена Перова (Фото: кадр из шоу «Последний герой»)

«Если сравнивать с игрой в начале нулевых, мне кажется, что соревнования стали жестче. Ну или я стала старенькая. Я, конечно, шучу. В 40 лет жизнь только начинается, как нам известно из одного фильма. На этот раз жестили: неважно, прилив-отлив или затапливает тебя, — мы идем на игру», — комментировала телеведущая.

В последнее время она пропала из публичного пространства. Согласно данным СМИ, Елена часто проводит время за городом, увлекается садоводством, учит английский и планирует освоить новую профессию, которая связана с IT.

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Подставила группу «Лицей», тайно вышла замуж за бизнесмена и переехала в особняк: как сейчас живет певица Изольда Ишханишвили
03 марта 2025, 13:13

Изольда Ишханишвили (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В начале 90-х на российской эстраде появилась необычная женская группа «Лицей». Участницы коллектива были ещё школьницами, но быстро завоевали популярность среди своих ровесников. Девушки стали настоящими звёздами, а «золотой состав» продержался около шести лет. Однако вскоре Изольда Ишханишвили покинула группу и решила сосредоточиться на личной жизни. Как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Детство и начало музыкального пути


Изольда Ишханишвили родилась 11 мая 1977 года в Чернигове. Её звучная фамилия и роскошные кудри достались от отца — грузина, работавшего в Черниговском лётном училище. Мать будущей певицы занимала должность в обкоме комсомола.

С раннего детства Изольда проявляла музыкальные способности. До 12 лет она пела в детском ансамбле, а затем родители, желая развивать талант дочери, переехали в Москву. В 14 лет она уже выступала в Детском театре эстрады, где познакомилась с Настей Макаревич и Леной Перовой. Это знакомство определило её дальнейшую судьбу.

Создание группы «Лицей»


Их талант заметил Алексей Макаревич, отчим Насти, и решил создать девичий аналог «Ласкового мая». Хоть «Лицею» и не удалось достичь таких же высот, группа обрела популярность, а её участницы стали звёздами.

Группа «Лицей» (фото: Instagram* /@izolda_i)

Коллектив выпустил успешные альбомы «Домашний арест» и «Подруга ночь», а затем последовали и другие релизы. Девушки выступали на одной сцене с известными российскими исполнителями и пользовались огромным успехом.

Однако спустя несколько лет в группе начались перемены. Сначала коллектив покинула Лена Перова, а через четыре года и Изольда Ишханишвили. Причём её уход получился скандальным: певица просто позвонила продюсеру и сообщила, что больше не будет выступать. Группа не имела запасного состава, и срочно заменить её было некем.

Позже Изольда утверждала, что ушла из группы мирно и поддерживает тёплые отношения с продюсером до сих пор. Она планировала построить сольную карьеру, но её попытка не увенчалась успехом.

Хотя у Изольды было высшее образование по специальности международное право, работать юристом она не собиралась. Вместо этого певица решила окунуться в мир светской жизни.

Исчезновение из медийного поля


После ухода из «Лицея» Изольда на долгие годы пропала с экранов. Впервые она вновь появилась в 2016 году в программе «Пусть говорят», где бывшие участницы коллектива рассказали о своей жизни после группы.

В 2018 году она вновь вышла в эфир, появившись в передаче «Сегодня вечером», посвящённой юбилею «Утренней звезды».

Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)

Личная жизнь Ишханишвили: ставка на богатого мужа


После неудачной сольной карьеры Изольда решила изменить вектор своей жизни и сосредоточилась на поиске состоятельного супруга. Она активно посещала светские мероприятия, вращалась в богемных кругах и не пропускала ни одного значимого события.

Тактика сработала — певица познакомилась с олигархом, который стал её первым и единственным мужем.

Так Изольда Ишханишвили успешно устроила личную жизнь и обеспечила себе безбедное существование в элитных кругах.

Муж Ишханишвили


Избранником Изольды Ишханишвили стал известный бизнесмен Дмитрий Десятников — владелец крупного строительного бизнеса в Санкт-Петербурге. Несмотря на статус олигарха, он всегда избегал публичности и предпочитал держаться в тени. Именно поэтому их свадьба прошла в закрытом формате, без лишней огласки и с минимальным числом гостей — таково было желание жениха.

В дальнейшем этот принцип только укрепился: супруги сделали конфиденциальность основой своей семейной жизни. После переезда в просторный особняк на Рублёвке площадью 500 квадратных метров Изольда окончательно отказалась от публичных обсуждений личной жизни и стала придерживаться девиза «Счастье любит тишину». Она следует этому принципу и по сей день.

В 2012 году в семье родился сын Эдвард, ставший для Дмитрия Десятникова долгожданным наследником.

Изольда Ишханишвили с сыном (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Переезд в Швейцарию и светская жизнь


Когда Эдвард был ещё ребёнком, семья решила перебраться в Швейцарию, но привычный уровень жизни сохранила. Однако Изольда не разрывала связи с родиной и регулярно приезжала в Россию.

«Сейчас я, конечно, больше времени провожу в России. Меня Швейцария не очень привлекает, поэтому и вернулась. Там хорошо отдыхать, а жить все-таки мне нравится здесь. Я очень люблю Москву!» — рассказала певица для VOICE.

Бывшая певица с удовольствием появлялась на светских мероприятиях, демонстрируя утончённые наряды, эксклюзивные украшения и подрастающего сына, снимки с которым периодически попадали в Сеть.

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Как живёт Изольда Ишханишвили сегодня


Сейчас она продолжает вести жизнь между несколькими странами, часто бывает на элитных мероприятиях в Париже, Каннах и Монте-Карло, а также принимает участие в благотворительных вечерах в России и за её пределами. Одним из её любимых занятий остаются фотосессии с мировыми знаменитостями, которыми она с удовольствием делится.

Несколько лет назад её брак с олигархом оказался под угрозой — появились слухи о тайном романе Дмитрия Десятникова с Дарьей Дворецкой. Изольда никак не комментировала эти разговоры, но стала всё чаще выходила в свет в сопровождении таинственного мужчины.

Однако никто из супругов слухи о разводе так и не подтвердил.

Изольда Ишханишвили (фото: Instagram* /@izolda_i)

Хотя возвращаться на сцену Ишханишвили не планирует, она остаётся вовлечённой в творческий процесс. Вместе с актёром Иваном Жидковым она занялась продюсированием спектакля «Эти свободные бабочки».

«Очень сильные актеры. Они потрясающи, популярные, профессиональные. Мы очень довольны. Спасибо им большое за желание принимать участие в спектакле и веру в него», — сказала она.

В 47 лет бывшая солистка «Лицея» следит за собой и ведёт привычный образ жизни. Она посещает модные показы, выставки современного искусства и оказывает поддержку молодым художникам, оставаясь заметной фигурой в высших светских кругах.

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Измена жене с Кориковой, 20 лет брака и семья вместо светской жизни: где сейчас Даниил Страхов
03 марта 2025, 12:51

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Интерес к актёрскому искусству у Даниила Страхова проявлялся с детства. В школьные годы он посещал драмкружок, к поступлению в театральный вуз его готовил Олег Вавилов, перед ним открыла двери Школа-студия МХАТ, а затем и Щукинское училище.
Родители Даниила, этнолингвист Александр Страхов и психотерапевт Елена Соловьёва, далёкие от мира театра и кино, поддерживали его стремления. А также, кажется, не выбрав эту профессию, артист не встретил бы свою жену — Марию Леонову.

«Радио 1» вспоминает значимые кинороли в карьере Страхова, а также раскроет его секрет семейного счастья.


Встреча, дружба, любовь



Даниил Страхов познакомился со своей супругой ещё в студенческие годы: оба учились в Театральном институте имени Бориса Щукина.
«Я на Машу глаз положил сразу. А Маша ко мне какое-то время присматривалась. Эти отношения не то, чтобы сразу возникли и приобрели какой-то лирический характер. На самом деле мы стали жить вместе уже после института. Сначала короткий студенческий роман, который ничем не закончился. Каждый пошёл своей дорожкой», — признавался актёр.
После Мария и Даниил встретились в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя, на сборе труппы, они возобновили отношения.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2001 году артисты поженились, пышной церемонии не было: влюбленные пришли в загс в джинсах и майках, с собой были только обручальные кольца.
«Мне не хотелось этой безумной свадьбы, людей, крика, шума, гулянья. Мне казалось, что это настолько интимное дело, дело только двоих людей», — делилась своим мнением Мария.


«Бедная Настя» и роман с Кориковой



Будучи студентом, Страхов дебютировал на экране в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», а после сыграл Виталика, друга Ольги Беловой, в знаменитой «Бригаде». Но широкую известность актёру принесла роль барона Корфа в сериале «Бедная Настя».

Однако, после выхода картины появились слухи о том, что между Страховым и актрисой Еленой Кориковой не только рабочие отношения. Говорили, что артист потерял голову от блондинки и пропадает с ней в отелях, пишет StarHit.

Сплетни дошли и до жены Даниила, которая приехала на площадку разбираться. Случилась измена, или же Мария осознала, что актёров связывали лишь работа, но конфликт был исчерпан, и супруги сохранили брак.


Другие роли



После «Бедной Насти» Страхов снимался в «Детях Арбата», исполнил роль старшего лейтенанта Панкратова в «Грозовых воротах». Военная тематика и дальше преследовала актёра: фильмы «Перегон», «Мы из будущего».

Затем Даниил принял участие в съёмках сериала «Исаев», где сыграл молодого Штирлица. Потом были «Правосудие волков» и «Апофегей». А после, казалось, Даниил пропал с экрана.

Даниил Страхов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

«Работой я не обижен. Но так получается, что картины, в которых я снимаюсь последние три года, по разным причинам пока не доходят до зрителя. Например, восьмисерийная картина «Инкассаторы» Юрия Быкова вроде бы куплена Первым каналом, но почему-то до сих пор её нет в эфире», — объяснял ситуацию артист.
Позже последовали роли в сериалах «Фарца», «Знахарь», «Курорт цвета хаки», «Комплекс бога».
«Не могу сказать, что мой персонаж мягкий и пушистый. Он провокативный, непростой, тем интереснее было его сыграть. Это, действительно, та работа, когда ты понимаешь, что в своей профессии, может быть, существуешь не зря. Особенно, когда по ходу изучения и освоения героя, возникает ощущение, что ты полетел», — рассказывал Даниил о своем персонаже в «Комплексе бога».


Тяга к спокойной семейной жизни



Страхов редко посещает светские мероприятия, предпочитает уединение, проводит много времени с супругой.
«Это какая-то глубокая кроличья нора, куда мы заползаем, и нам там хорошо. Для нас очень важно сохранять эту зону отчуждения, когда дальше определённой границы мы никого не пускаем», — объяснял Страхов совместное решение с женой перебраться за город.
Даниил и Мария вместе уже больше 20 лет, детей у них нет. По словам актёра, любое супружество держится на общности внутреннего мира пары, и в этом случае никакие кризисы не страшны.

Даниил Страхов с супругой Марией Леоновой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мария стала главной опорой в жизни артиста, особенно после того, как в 2021 году он потерял обоих родителей: в январе после долгой болезни умер Александр Борисович, а в августе скончалась Елена Алексеевна.

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