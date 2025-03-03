Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)
Певец Кай Метов — отец троих детей, двое из которых рождены вне брака. Своих наследников артист охотно признал, а вот с их матерями отношения предпочитает не поддерживать. О том, как живет его бывшая возлюбленная, родившая ему дочь – расскажет «Радио 1».
Мать дочери Кая Метова спивается
Внебрачные дети Кая Метова 28-летняя дочь Анастасия и 26-летний сын Рик выросли под заботливым присмотром своего известного отца. Однако с матерью своей дочери Ольгой Метов отношения не поддерживает. В эфире программы «Звезды сошлись» выяснилось, что 48-летняя женщина страдает от алкогольной зависимости. Соседи утверждают, что она иногда проводит ночи, спя на мусорных пакетах в подъезде.
«Ольга постоянно отказывается от лечения, а принудительно никто не может ее забрать. Ее мама живет в Адлере, а дочку мы никогда не видели — только слышали разговоры», — рассказывают знакомые женщины.Неизвестно, в курсе ли Кай Метов о трудностях, с которыми сталкивается мать его дочери. Ранее артист утверждал, что Анастасия покинула Ольгу по собственному желанию, и женщина не препятствовала этому. Сама Ольга заявляет, что не имеет проблем с алкоголем и работает на кладбище, где подобное пристрастие терпеть бы не стали.
Кай Метов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)
«Избитая» Лерой Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды
В ток-шоу «Звезды сошлись» также появилась Марина Рассказова, няня Леры Кудрявцевой, которая поделилась своими впечатлениями о скандальной ситуации с участницей программы.
Телеведущая воспитывает 6-летнюю дочь Марию от своего третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В начале февраля член жюри шоу «Суперстар!» заявила, что шокирована публикациями в СМИ, в которых утверждается, что она ударила няню по лицу и оскорбила ее нецензурной бранью. Более того, в статье были приведены слова менеджера кадрового агентства, который сообщил, что это уже третий случай, когда Кудрявцева проявляет неподобающее поведение по отношению к их опытным сотрудникам, из-за чего они решили прекратить сотрудничество со скандальной телеведущей.
В эфире шоу «Звезды сошлись» Тимур Еремеев прямо обратился к своей соведущей.
«Не могу не спросить после некоторых публикаций. Лера, почему ты ударила свою няню по лицу? И действительно ли ты сказала: "знай свое место, дрянь"?» — поинтересовался он.
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Исполнительница хита «Дамы за 30» опровергла эти обвинения.
«Много пишут неправды, но чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, у меня перехватило дыхание! Все няни со мной, у меня одна работала шесть лет, а потом ушла, потому что специализировалась на грудничках. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — объяснила Кудрявцева.
После этого в студию программы пришла няня Марина Рассказова и обняла Леру.
«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила МаринаЧитайте также:
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