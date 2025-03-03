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Мать внебрачной дочери Кая Метова спивается, «избитая» няня Кудрявцевой пришла на ТВ: сенсации в эфире «Звезды сошлись»

Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Лера Кудрявцева (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

Певец Кай Метов — отец троих детей, двое из которых рождены вне брака. Своих наследников артист охотно признал, а вот с их матерями отношения предпочитает не поддерживать. О том, как живет его бывшая возлюбленная, родившая ему дочь – расскажет «Радио 1».

Мать дочери Кая Метова спивается


Внебрачные дети Кая Метова 28-летняя дочь Анастасия и 26-летний сын Рик выросли под заботливым присмотром своего известного отца. Однако с матерью своей дочери Ольгой Метов отношения не поддерживает. В эфире программы «Звезды сошлись» выяснилось, что 48-летняя женщина страдает от алкогольной зависимости. Соседи утверждают, что она иногда проводит ночи, спя на мусорных пакетах в подъезде.

«Ольга постоянно отказывается от лечения, а принудительно никто не может ее забрать. Ее мама живет в Адлере, а дочку мы никогда не видели — только слышали разговоры», — рассказывают знакомые женщины.
Неизвестно, в курсе ли Кай Метов о трудностях, с которыми сталкивается мать его дочери. Ранее артист утверждал, что Анастасия покинула Ольгу по собственному желанию, и женщина не препятствовала этому. Сама Ольга заявляет, что не имеет проблем с алкоголем и работает на кладбище, где подобное пристрастие терпеть бы не стали.

Кай Метов (Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»)

«Избитая» Лерой Кудрявцевой няня рассказала о поведении звезды


В ток-шоу «Звезды сошлись» также появилась Марина Рассказова, няня Леры Кудрявцевой, которая поделилась своими впечатлениями о скандальной ситуации с участницей программы.

Телеведущая воспитывает 6-летнюю дочь Марию от своего третьего мужа, хоккеиста Игоря Макарова. В начале февраля член жюри шоу «Суперстар!» заявила, что шокирована публикациями в СМИ, в которых утверждается, что она ударила няню по лицу и оскорбила ее нецензурной бранью. Более того, в статье были приведены слова менеджера кадрового агентства, который сообщил, что это уже третий случай, когда Кудрявцева проявляет неподобающее поведение по отношению к их опытным сотрудникам, из-за чего они решили прекратить сотрудничество со скандальной телеведущей.

В эфире шоу «Звезды сошлись» Тимур Еремеев прямо обратился к своей соведущей.

«Не могу не спросить после некоторых публикаций. Лера, почему ты ударила свою няню по лицу? И действительно ли ты сказала: "знай свое место, дрянь"?» — поинтересовался он.

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Исполнительница хита «Дамы за 30» опровергла эти обвинения.

«Много пишут неправды, но чтобы такое! Я не люблю оправдываться, но от всего, что я прочитала, у меня перехватило дыхание! Все няни со мной, у меня одна работала шесть лет, а потом ушла, потому что специализировалась на грудничках. Одна няня с Машей, вторая отдыхает. У меня две няни посменно», — объяснила Кудрявцева.

После этого в студию программы пришла няня Марина Рассказова и обняла Леру.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», — отметила Марина
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Комплимент Борисову, смешной костюм Шаламе, страстный поцелуй Броуди и смелый наряд Сэндлера: как прошел «Оскар-2025»
03 марта 2025, 12:13

Фото: istockphoto / vzphotos

В Лос-Анджелесе 2 марта состоялась церемония вручения премии «Оскар». На красной дорожке можно было увидеть Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер, Селену Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и многих других. О самых ярких и смешных событиях вечера расскажет «Радио 1».

Тимоти Шаламе в костюме банана


Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал выход Тимоти Шаламе в экстравагантном жёлтом костюме. Образ актёра тут же сравнили с бананом или даже маслёнкой, что вызвало волну шуток в интернете.

Стоит отметить, что его спутница Кайли Дженнер выбрала наряд в соответствии с мероприятием.

Тимоти Шаламе (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Адам Сэндлер нарушает дресс-код


Неожиданным образом удивил публику Адам Сэндлер, появившийся на «Оскаре» в спортивных шортах, голубой толстовке и кроссовках. Ведущий вечера Конан О’Брайен не смог пройти мимо такого образа и со сцены пошутил: «Адам, ты выглядишь как парень, который играет в онлайн-покер в два часа ночи».

Однако Сэндлер остался верен себе и, похоже, нисколько не смутился, несмотря на то, что его обвинили в нарушении дресс-кода, ведь другие гости премии были одеты в дорогие платья и костюмы.

«Никто не замечал, во что я одет, пока ты не поднял эту тему. Мне нравится, как я выгляжу. Потому что я хороший человек. Мне всё равно, что я ношу, а что нет. Только представь, мои шикарные спортивные шорты и пушистая толстовка настолько тебя оскорбляют, что тебе пришлось издеваться надо мной перед моими сверстниками», — ответил Сэндлер.

Адам Сэндлер (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

Провокационные выходки


Сюрпризом для зрителей стал страстный поцелуй Холли Берри и Эдриана Броуди прямо на красной дорожке. Так актёры воссоздали момент с «Оскара» — 2003, когда Броуди, получая статуэтку за роль в «Пианисте», не смог сдержать эмоций и неожиданно поцеловал Берри.

К слову, модель Эрика Пелосини также привлекла внимание — она надела провокационный полупрозрачный наряд, который практически ничего не скрывал.

Это далеко не первый раз, когда она оказывается в центре обсуждений из-за смелых образов — несколько лет назад её снимки топлес на яхте с мужем принцессы Евгении уже становились причиной громких заголовков.

«Я сняла бикини, потому что оно промокло. Обычно я никогда не хожу топлес, но когда мое бикини намокло, я решила его снять. Знаю, что ситуация выглядит некрасивой для Джека и его семьи: он на лодке в окружении трех женщин, ни одна из которых не является его женой. Мне очень жаль, если я причинила какое-то неудобство принцессе Евгении и Джеку», — прокомментировала тогда модель.

Российский фильм «Анора» — главный триумфатор премии


Фильм «Анора» (18 ) стал настоящей сенсацией, завоевав сразу пять «Оскаров», включая награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшую женскую роль» (Майки Мэдисон). Российские актёры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн моментально стали героями шуток в интернете — особенно после того, как в сеть попали кадры, где они уносят огромную статуэтку «Оскара».

Юра Борисов уступил «Оскар» Кирану Калкину за его роль в фильме «Реальная боль». Тем не менее, работу российского актера высоко оценил Роберт Дауни-младший, отметив игру Борисова.

«У тебя большое будущее и ты на своем месте», — сказал голливудский актер.

Юра Борисов (фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»)

«Оскар»-2025 посвятил особый момент пожарным Лос-Анджелеса


Одним из самых эмоциональных эпизодов вечера стало чествование пожарных, которые героически боролись с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. Зал встретил их овациями, а сами сотрудники экстренных служб выразили благодарность за оказанное внимание.

Фото: кадр из прямой трансляции «Оскара»

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Мари Краймбрери и Дава улетели в Сочи перед родами
03 марта 2025, 12:08

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)

Певица Мари Краймбрери и Дава (Давид Манукян) улетели в Сочи перед родами. Об этом влюбленные сообщили в соцсети.
Пара арендовала роскошную виллу с видом на горы. Также там есть подогреваемый бассейн и мангальная зона.

«Вот такой вид на горы я буду видеть и плавать, а потом жарить шашлыки. И вместе с любимой пойдем в баню. А, нет, тебе же нельзя. Значит один пойду в баню. Вместе потом кофе попьем, который ты сделаешь», — похвастался Дава.
Фото: Telegram @davatelega
При этом Мари, находящаяся на большом сроке беременности, отметила, что приехала в Сочи не только отдыхать, но и работать. Артистка планирует дописать тексты для нового альбома.

«Вилла с невероятным видом на горы. Дописывать тексты в альбом именно так было моей мечтой», — заявила Краймбрери.

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Жена Петросяна приехала на Байкал в костюме принцессы Дианы, купленном на барахолке
03 марта 2025, 11:50

Татьяна Брухунова

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова приехала на Байкал, где надела горнолыжный костюм, как у принцессы Дианы.
Так, Брухунова похвасталась подписчикам своим комбинезоном. По ее словам, такой же носила принцесса Диана.

«Новый день – новый лук. Я сегодня в афигенском комбинезоне, точно такой был у принцессы Дианы. Девочки мне его нашли на барахолке. Вообще я редко такое делаю, но мимо этого комбинезона пройти не было никакой возможности», — рассказала Брухунова.

Ранее Брухунова высмеяла звёзд шоу-бизнеса, которые открыто обсуждают ее, и назвала их «сбитыми летчиками». Она заявила, что «уважаемая публика» собирается вместе на «зашкварных передачках», чтобы обсудить и перемыть ей косточки, придумывая небылицы.


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«Чистый бизнес»: Пригожин раскрыл, почему Борисов на самом деле оказался на «Оскаре»
Пригожин: в кинопремии «Оскар» сыграла роль политика
03 марта 2025, 11:46

Юра Борисов и его жена Анна (Фото: кадр трансляции премии «Оскар» на Youtube-канале Deadline Hollywood)

В США состоялась 97-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов. Статуэтку он не выиграл, однако был отмечен актером Робертом Дауни-младшим. Сам фильм «Анора» все же выиграл «Оскар».
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что политика — вершина шоу-бизнеса, что применимо к премии «Оскар».

«У меня 25 лет назад вышла книга "Политика — вершина шоу-бизнеса". Ничего не изменилось: политика в культуре, в спорте — кругом. То, что на "Оскаре" присутствовали наши, и то, что фильм с участием наших номинирован, — просто замечательно. Честно сказать, я вообще удивлен», — поделился продюсер.

По его словам, присутствие российских актеров на главной кинопремии в Лос-Анджеле говорит о политическом «ветре перемен».
Фото: istockphoto/Pitroviz

«Вспомните, что творилось два года назад: героем "Оскара" был Зеленский. В общем, ветер перемен дует то в одну сторону, то в другую. Сегодня Борисов сидит на премии «Оскар», и о нем говорит Роберт Дауни-младший. Это, как в "Крестном отце" — ничего личного, чистый бизнес. От любви до ненависти один шаг. Как туда, так и назад. У некоторых представителей был восход, сегодня закат. Ну, теперь снова восход», — высказался Иосиф Пригожин.

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Предвидел свою смерть: почему на самом деле умер 32-летний исполнитель хита «Девчонка-девчоночка» Женя Белоусов
03 марта 2025, 11:42

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Облако ​волос»)

Певец Женя Белоусов подарил такие хиты, как «Девчонка-девчоночка», «Девочка моя синеглазая», «Дуня-дуняша» и многие другие. В конце 1980-х он был одним из самых известных поп-певцов. Однако талантливый артист внезапно скончался в возрасте 32 лет.
Что привело Женю Белоусова к смерти — в материале «Радио 1».

Биография


Евгений Белоусов и его брат-близнец Александр родились 10 сентября 1964 года в деревне Жихарь Харьковской области. Через время семья переехала в город Курск, где Женя окончил математическую школу, а также музыкальную. Примечательно, что с ранних лет Евгений мечтал стать артистом. По словам родителей братьев, Александр был спокойным ребенком, а вот гиперактивный Евгений доставлял им немало забот.

В 10 лет Белоусова сбила машина. После этой аварии он до конца жизни страдал от головных болей. Из-за проблем со здоровьем его также не взяли в армию.

Знакомство с Бари Алибасовым


Братья Белоусовы играли в школьном ансамбле с 12 лет, а спустя несколько лет своей игрой они уже зарабатывали первые деньги. Когда в середине 80-х Бари Алибасов искал новых музыкантов в коллектив «Интеграл», ему посоветовали обратить внимание на хорошего гитариста, который играет в одном из курских ресторанов. Продюсеру понравилась игра немного застенчивого, но очень артистичного Жени, и Алибасов предложил ему стать бас-гитаристом в его группе. В общей сложности Белоусов отыграл в «Интеграле» около пяти лет. Вскоре он стал фронтменом группы.

Как Женя Белоусов стал популярным


В 1987 году у музыканта начался роман с редактором культовой программы «Утренняя почта» Мартой Могилевской. Марта познакомила Белоусова с композитором и продюсером Виктором Дорохиным, а также с поэтессой Любовью Воропаевой. Дорохин при знакомстве решил, что сделает из Жени звезду, Воропаевой же, наоборот, молодой человек не приглянулся. Однако сотрудничество музыкантов все-таки состоялось.

Дорохин и Воропаева взялись за создание образа певца-романтика в 1988 году. Их дебютной работой стала песня «Алушта», которая вышла в рамках «Утренней почты» и привлекла к исполнителю внимание зрителей. В том же году вышла композиция «Девочка моя синеглазая».

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девочка моя синеглазая»)

Увидев первый успех, продюсеры решили придумать 24-летнему Евгению новую биографию. С этого момента он стал Женей Белоусовым и на шесть лет моложе своего настоящего возраста.

Рокер, вынужденный петь «попсу»


Многочисленные фанаты привыкли видеть Белоусова в образе романтика, однако в жизни он был полной противоположностью своего сценического имиджа. Например, он обожал погонять на байке по ночной Москве. Что касается музыки, то Женя с ранних лет обожал рок, но на сцене ему приходилось исполнять «попсу».

Годами образ певца оставался неизменным. В какой-то момент это стало тяготить Белоусова, и он предложил продюсерам изменить его стиль, но они настаивали на том стиле, который хорошо продавался. Евгений все чаще начал искать утешение в алкоголе, что, в свою очередь, начало сказываться на работе. Тогда Дорохин и Воропаева заявили, что если он прекратит выпивать, то тогда можно будет обсудить какие-то изменения.

Однако договориться им так и не удалось, поэтому музыкант ушел от продюсеров. Затем Белоусов попытался выйти из привычного всем образа. Ему хотелось выглядеть по возрасту и быть мужчиной, а не вечным юношей. Вскоре Женя начал сотрудничать с известным композитором и продюсером Игорем Матвиенко. В процессе их работы появилась композиция, которая стала супер хитом — «Девчонка-девчоночка». После этого Матвиенко написал для исполнителя еще несколько песен, но такого успеха, как предыдущий хит, они не имели.

Женя Белоусов (Фото: кадр из клипа «Девчонка-девчоночка»)

Чтобы поправить финансовое положение, Белоусов решил заняться водочным бизнесом. Но и это не принесло ему желаемых доходов. Средств для раскрутки вновь не хватало, певца начали постепенно забывать. В один из дней певец познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом, благодаря которому Женя вновь начал исполнять свои старые хиты.

Преданные поклонники, которые были рады возвращению артиста на сцену, заметили внешние изменения Белоусова. Он возмужал, прибавил в весе и сменил гардероб. Однако с новым образом певец уже не так ярко выделялся среди представителей шоу-бизнеса и стал постепенно стираться из памяти фанатов.

Проблемы со здоровьем и смерть


Вскоре у Евгения участились проблемы со здоровьем. У артиста случались приступы эпилепсии, а также его мучили сильные головные боли, которые он пытался заглушить алкоголем. В марте 1997 года Белоусов попал в больницу с приступом острого панкреатита. Затем у него случился инсульт. Жене сделали операцию, после которой он не вышел из комы. В ночь на 2 июня 32-летний Евгений Белоусов скончался от кровоизлияния.

Версии гибели Жени Белоусова


Спустя много лет после смерти Жени Белоусова его первый концертный директор Николай Агутин озвучил свою версию трагедии. По его словам, роковую роль сыграла сущая мелочь. Артист легкомысленно отнесся к своему здоровью, что могло стоить ему жизни.

«Алкоголь Женю немного подкосил. Он набрал несколько лишних килограммов и решил с помощью премудростей медицины подлечиться. Лег в больницу, там ему капельницы назначили. В больнице Жене ставили обыкновенные капельницы. Он пошел покурить, вытащил капельницу. А вернувшись, поставил ее обратно на руку. Поставил, видимо, неправильно. Врачи лично мне потом говорили, что, вероятно, пузырек воздуха попал. В результате он ушел во цвете лет, безумно нелепо. И очень жалко. Смерть по незнанию, по неосторожности, по легкомыслию», — рассказывал Агутин в беседе с NEWS.ru.

По мнению поэта Александра Шаганова, поэт и вовсе предвидел свою смерть.

«Он так и сказал: "Сань, я почему-то совсем не представляю себя старым". Произнес не сгоряча, а очень искренне, он же был искренним. Он как будто предчувствовал или напророчил все это сам себе», — поделился он.

Личная жизнь


Первой женой Евгения Белоусова стала провизор Елена Худик. В 1987 году родилась их дочь Кристина. Уже через год брак распался из-за популярности и загруженного графика певца. Второй брак исполнитель заключил с солисткой группы «Мираж» Натальей Ветлицкой. Этот союз просуществовал еще меньше — всего десять дней.

Затем Белоусов вновь сошелся с экс-супругой Еленой Худик. Пара во второй раз заключила брак, а затем снова развелась в 1995 году. Причиной развода стал роман артиста со своей бэк-вокалисткой Оксаной Шидловской, которая родила ему сына Романа. С 1994 года и до последних дней Белоусова его супругой была певица Елена Савина. Они познакомились на вечеринке. Артист первым подошел к симпатичной блондинке, заявив, что та очень похожа на его бывшую жену. После смерти Жени она несколько лет выступала под его фамилией, однако успешной артисткой так и не стала.

Дети


Сейчас дочери Евгений Белоусова Кристине 37 лет. Она унаследовала от отца любовь к творчеству. Кристина окончила музыкальную школу, занялась танцами, выучилась на психолога и увлеклась путешествиями. Известно, что какое-то время Белоусова работала переводчицей. В 2020 году она стала мамой.

Кристина Белоусова с сыном (Фото: Инстаграм* @cristina_bel)

Сын музыканта Роман Белоусов тоже с самого детства увлекался музыкой. Он играл на гитаре и исполнял рок-композиции. Но позже переключил свое внимание на технику. В результате он поступил в Московский авиационный институт. В то же время не утихала его любовь к музыке, и он занялся вокалом. Примечательно, что его голос оказался удивительно похожим на тембр отца.

Сейчас наследник иногда выступает со своей группой на сцене – коллектив в том числе исполняет хиты Жени Белоусова. Брат музыканта Александр Белоусов тоже связал с музыкой свою жизнь. Он был одним из участников группы «Рассвет», где играл на барабанах. Позже вошел в состав коллектива ONWARD. В 2000-м у него родился сын, которого он назвал в честь брата – Евгений.

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*Запрещен в РФ
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