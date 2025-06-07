«Как ноги бегут, так и пробежалась»: Чемпионка мира Медведева призналась, что не знает правил легкоатлетических забегов

07 июня 2025, 03:59

Фигуристка Медведева призналась в незнании правил легкоатлетических забегов

Евгения Медведева (Фото: Instagram* @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что не знает правил легкоатлетических забегов. Она ранее никогда не соревновалась в этом виде спорта. Об этом сообщает ТАСС.





Медведева приняла участие в шоу-забеге на дистанции 60 метров, не обладая подходящей техникой. Девушка раскрыла журналистам, что понятия не имела, как правильно стартовать или двигаться.



Чемпионка мира по фигурному катанию обошла «конкуренток» — фигуристку Елизавету Худайбердиеву и гимнастку Маргариту Мамун. Хотя другие девушки были не лучше «подготовлены» к старту, чем Евгения.



Евгения Медведева (Фото: Instagram* @jmedvedevaj)



«Мы не знаем техники, мы не знаем правил. Мы даже, когда было «на старт, внимание, марш», не знали, какие движения делать. Приготовились, внимание — мы стоим, друг на друга смотрим. Не знаем, что делать, куда вставать. (...) Мы просто постарались пробежать, вот как у нас ноги бегут — так и пробежать», — вспоминала Медведева.