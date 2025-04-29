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«Как обиженный мальчик»: Mia Boyka разнесла Егора Крида за поведение на концерте

Егор Крид обиделся на фанатов и хотел отменить концерт
Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала своего коллегу Егора Крида (Егор Булаткин) за поведение на концерте. Как стало известно из соцсетей, во время его выступления в Астрахани одной из поклонниц стало плохо, и она попросила ей помочь. Позже выяснилось, что она просто хотела попить — Крид же демонстративно отказался передавать воду, заподозрив, что фанатка симулирует. Егор покинул сцену, а гости хором извинялись перед ним. По мнению Бойко, это недопустимо.
«Как вы считаете, имеет ли право артист, будучи публичным человеком, в осознанном возрасте и здравом уме, обижаться на своем концерте на свою аудиторию? Прекращать концерт и просто стоять, как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий от аудитории», — задумалась Бойко.

Крид в свое время критиковал исполнительницу за скандал с квадроберами.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
«Хороший ужин, качественный секс»: Роза Сябитова раскрыла, как избежать измен в семейной жизни
Роза Сябитова: мужчину надо выпускать из дома уже удовлетворённым
29 апреля 2025, 18:50

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, как избежать измен в семейной жизни.
«Знайте одно, если муж изменил, значит, где-то в чем-то вы его не удовлетворяли. Это же можно сказать о ситуации, когда жена сходила налево. Тем не менее сохранить брак даже при таких условиях можно, если любовь еще греет сердца пары, которая позволила себе сладость увлечься другими», — сказала Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она отметила, что мужчины часто изменяют из-за своей полигамности. Главная сваха страны призвала женщин выпускать мужчину из дома «уже удовлетворенным».

«Хороший ужин, качественный секс, общий досуг — самые простые секреты, которые минимизируют вероятность адюльтера», — уточнила Сябитова.

Однако она добавила, что все эти действия могут не уберечь от измены. В этом случае женщине стоит научиться прощать своего любимого, если он один раз позволил себе лишнего, и ни в коем случае не мстить.

По словам свахи, женщину, в отличие от мужчины, после измены будет «грызть совесть».

«Лучше стерпеть, простить, учесть все ошибки и работать дальше над своей семейной жизнью. После измены жизнь продолжается», — посоветовала телеведущая.

При этом на вопрос, изменяли ли ей когда-нибудь, Сябитова отвечать не стала.

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#мужчины
#шоу
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Актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери
29 апреля 2025, 18:43

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла. Она объяснила болезнь психосоматикой. Об этом актриса сообщила в подкасте Dreamcast в VK Видео.
Пересильд уточнила, что болезнь у ее матери началась через месяц после ее возвращения. Актриса вспомнила, что приезжала домой злая, когда проходила все этапы перед полетом.

По ее словам, в такие моменты она доставала Просекко и пыталась успокоиться.

«Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь"», — вспомнила актриса.

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*Запрещен в РФ
#болезнь
#актриса
#мама
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«Начало начал!»: Алсу поздравила дочь в особенный день
Алсу поздравила дочь с 17-летием
29 апреля 2025, 17:40

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова поздравила свою младшую дочь Микеллу с 17-летием. По мнению Алсу, это прекрасный возраст. Заслуженная артистка страны уверена, что у ее наследницы прекрасные данные для музыкальной карьеры.
«Мимишка, моя девочка, с днем рождения! 17 лет — какой прекрасный возраст. Начало начал! Красивая, умная, яркая, талантливая. Люблю тебя безмерно и безусловно. Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, была здоровой, чтобы тебе всегда хотелось петь от счастья, ведь ты это делаешь так красиво», — поздравила Микеллу Алсу.
Исполнительница хита «Иногда» развелась с мужем Яном Абрамовым и сейчас много работает. При этом она периодически высказывается об отношениях между мужчиной и женщиной.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
#дети
#день рождения
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«Это будет закрытое мероприятие»: Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу с 19-летней Авророй
Эмин Агаларов признался, что Лепс не пригласил его на свадьбу с Авророй Кибой
29 апреля 2025, 17:10

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

Певец Эмин Агаларов заявил, что его друг и коллега Григорий Лепс не пригласил его на свадьбу, передает Пятый канал.
Уточняется, что певец не пригласил на свадьбу даже друзей, с которыми выступает много лет.

«Кстати, еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие», — приводит слова Агаларова Пятый канал.

Напомним, уже долгое время Григорий Лепс встречается с 19-летней Авророй Кибой. По словам исполнителя, он настроен серьезно, поэтому давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Дата свадьбы в настоящее время неизвестна.

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*Запрещен в РФ
#певец
#свадьба
#отношения
#любовь
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Много лет скрывала, от кого родила: как Маша Малиновская в одиночку растит 13-летнего сына Мирона
29 апреля 2025, 17:00

Маша Малиновская (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

Маша Малиновская — одна из самых узнаваемых фигур нулевых: телеведущая, модель, актриса и диджей. Её имя часто мелькало на обложках журналов, а появления на светских мероприятиях становились событием. Но за блеском публичной жизни скрывается история сильной женщины, которая прошла через предательство, одиночество и материнство без поддержки.
Сегодня она одна воспитывает 13-летнего сына и не жалеет о своём выборе. О ее жизни расскажет «Радио 1».

Маша Малиновская: путь от телеведущей до матери-одиночки


Малиновская начинала свой путь в Смоленском государственном институте искусств, где изучала экономику и управление в сфере социально-культурной деятельности. В 2002 году она переехала в Москву и, успешно пройдя кастинг, стала ведущей музыкального телеканала «Муз-ТВ». Это стало началом её стремительного карьерного взлёта.

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Со временем Малиновская превратилась в заметную фигуру российского шоу-бизнеса: появлялась на обложках глянцевых журналов, активно участвовала в светской жизни и пробовала себя в различных творческих направлениях. В её фильмографии — девять кино- и телепроектов. Также она успела проявить себя в роли диджея и даже выпустила мини-альбом из пяти треков под названием «TBA», который звучал в клубах по всей стране.

Особый акцент всегда делался на её яркой внешности. Малиновская не боялась экспериментов — легко меняла цвет волос, образы и стили, оставаясь в центре внимания.

Рождение сына


Однако за фасадом публичной жизни скрывались личные трудности. Малиновская пережила развод родителей, непростое детство и два неудачных брака. В 2011 году она стала мамой: у нее родился сын Мирон.

Имя отца ребёнка долгое время оставалось тайной: Маша решила воспитывать сына одна, поскольку мужчина ушёл из её жизни ещё во время беременности.

Позже телеведущая призналась, что отцом Мирона является Мамихан Мальсагов — влиятельный человек с противоречивой репутацией. Их роман начался на вечеринке, где, по словам Малиновской, он проявлял инициативу и даже просил её родить ему ребёнка, несмотря на то, что был женат и уже имел четверых детей. Однако после известия о беременности Мальсагов не изменил своего положения и отказался от какой-либо ответственности, включая финансовую.

Маша Малиновская с сыном (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)

С тех пор он не принимал участия в жизни сына и ни разу не встречался с ним. Мирон живёт с матерью в Москве, ходит в обычную школу и, как отмечает Маша, внешне очень похож на неё в детстве — такие же светлые волосы и голубые глаза.

Сейчас Мирону 13 лет, самой Малиновской — 44. Она по-прежнему не замужем и самостоятельно воспитывает сына. В трудный период её поддержал бывший супруг Денис Давитиашвили — он дал мальчику своё отчество и помогал семье материально.

Несмотря на жизненные испытания, Маша Малиновская остаётся единственным родителем в жизни Мирона и продолжает выполнять эту роль с твёрдой уверенностью. Биологический отец мальчика не участвует в его жизни.

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