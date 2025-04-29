«Как обиженный мальчик»: Mia Boyka разнесла Егора Крида за поведение на концерте

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)
Певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала своего коллегу Егора Крида (Егор Булаткин) за поведение на концерте. Как стало известно из соцсетей, во время его выступления в Астрахани одной из поклонниц стало плохо, и она попросила ей помочь. Позже выяснилось, что она просто хотела попить — Крид же демонстративно отказался передавать воду, заподозрив, что фанатка симулирует. Егор покинул сцену, а гости хором извинялись перед ним. По мнению Бойко, это недопустимо.
«Как вы считаете, имеет ли право артист, будучи публичным человеком, в осознанном возрасте и здравом уме, обижаться на своем концерте на свою аудиторию? Прекращать концерт и просто стоять, как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий от аудитории», — задумалась Бойко.
Крид в свое время критиковал исполнительницу за скандал с квадроберами.
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