«Как обиженный мальчик»: Mia Boyka разнесла Егора Крида за поведение на концерте

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала своего коллегу Егора Крида (Егор Булаткин) за поведение на концерте. Как стало известно из соцсетей, во время его выступления в Астрахани одной из поклонниц стало плохо, и она попросила ей помочь. Позже выяснилось, что она просто хотела попить — Крид же демонстративно отказался передавать воду, заподозрив, что фанатка симулирует. Егор покинул сцену, а гости хором извинялись перед ним. По мнению Бойко, это недопустимо.