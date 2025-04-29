«Начало начал!»: Алсу поздравила дочь в особенный день

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)
Певица Алсу Абрамова поздравила свою младшую дочь Микеллу с 17-летием. По мнению Алсу, это прекрасный возраст. Заслуженная артистка страны уверена, что у ее наследницы прекрасные данные для музыкальной карьеры.
«Мимишка, моя девочка, с днем рождения! 17 лет — какой прекрасный возраст. Начало начал! Красивая, умная, яркая, талантливая. Люблю тебя безмерно и безусловно. Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, была здоровой, чтобы тебе всегда хотелось петь от счастья, ведь ты это делаешь так красиво», — поздравила Микеллу Алсу.Исполнительница хита «Иногда» развелась с мужем Яном Абрамовым и сейчас много работает. При этом она периодически высказывается об отношениях между мужчиной и женщиной.
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Никита Кротов