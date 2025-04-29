Много лет скрывала, от кого родила: как Маша Малиновская в одиночку растит 13-летнего сына Мирона

Маша Малиновская (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)
Маша Малиновская — одна из самых узнаваемых фигур нулевых: телеведущая, модель, актриса и диджей. Её имя часто мелькало на обложках журналов, а появления на светских мероприятиях становились событием. Но за блеском публичной жизни скрывается история сильной женщины, которая прошла через предательство, одиночество и материнство без поддержки.
Сегодня она одна воспитывает 13-летнего сына и не жалеет о своём выборе. О ее жизни расскажет «Радио 1».
Малиновская начинала свой путь в Смоленском государственном институте искусств, где изучала экономику и управление в сфере социально-культурной деятельности. В 2002 году она переехала в Москву и, успешно пройдя кастинг, стала ведущей музыкального телеканала «Муз-ТВ». Это стало началом её стремительного карьерного взлёта.
Со временем Малиновская превратилась в заметную фигуру российского шоу-бизнеса: появлялась на обложках глянцевых журналов, активно участвовала в светской жизни и пробовала себя в различных творческих направлениях. В её фильмографии — девять кино- и телепроектов. Также она успела проявить себя в роли диджея и даже выпустила мини-альбом из пяти треков под названием «TBA», который звучал в клубах по всей стране.
Особый акцент всегда делался на её яркой внешности. Малиновская не боялась экспериментов — легко меняла цвет волос, образы и стили, оставаясь в центре внимания.
Однако за фасадом публичной жизни скрывались личные трудности. Малиновская пережила развод родителей, непростое детство и два неудачных брака. В 2011 году она стала мамой: у нее родился сын Мирон.
Имя отца ребёнка долгое время оставалось тайной: Маша решила воспитывать сына одна, поскольку мужчина ушёл из её жизни ещё во время беременности.
Позже телеведущая призналась, что отцом Мирона является Мамихан Мальсагов — влиятельный человек с противоречивой репутацией. Их роман начался на вечеринке, где, по словам Малиновской, он проявлял инициативу и даже просил её родить ему ребёнка, несмотря на то, что был женат и уже имел четверых детей. Однако после известия о беременности Мальсагов не изменил своего положения и отказался от какой-либо ответственности, включая финансовую.
С тех пор он не принимал участия в жизни сына и ни разу не встречался с ним. Мирон живёт с матерью в Москве, ходит в обычную школу и, как отмечает Маша, внешне очень похож на неё в детстве — такие же светлые волосы и голубые глаза.
Сейчас Мирону 13 лет, самой Малиновской — 44. Она по-прежнему не замужем и самостоятельно воспитывает сына. В трудный период её поддержал бывший супруг Денис Давитиашвили — он дал мальчику своё отчество и помогал семье материально.
Несмотря на жизненные испытания, Маша Малиновская остаётся единственным родителем в жизни Мирона и продолжает выполнять эту роль с твёрдой уверенностью. Биологический отец мальчика не участвует в его жизни.
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Маша Малиновская: путь от телеведущей до матери-одиночки
Малиновская начинала свой путь в Смоленском государственном институте искусств, где изучала экономику и управление в сфере социально-культурной деятельности. В 2002 году она переехала в Москву и, успешно пройдя кастинг, стала ведущей музыкального телеканала «Муз-ТВ». Это стало началом её стремительного карьерного взлёта.
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Со временем Малиновская превратилась в заметную фигуру российского шоу-бизнеса: появлялась на обложках глянцевых журналов, активно участвовала в светской жизни и пробовала себя в различных творческих направлениях. В её фильмографии — девять кино- и телепроектов. Также она успела проявить себя в роли диджея и даже выпустила мини-альбом из пяти треков под названием «TBA», который звучал в клубах по всей стране.
Особый акцент всегда делался на её яркой внешности. Малиновская не боялась экспериментов — легко меняла цвет волос, образы и стили, оставаясь в центре внимания.
Рождение сына
Однако за фасадом публичной жизни скрывались личные трудности. Малиновская пережила развод родителей, непростое детство и два неудачных брака. В 2011 году она стала мамой: у нее родился сын Мирон.
Имя отца ребёнка долгое время оставалось тайной: Маша решила воспитывать сына одна, поскольку мужчина ушёл из её жизни ещё во время беременности.
Позже телеведущая призналась, что отцом Мирона является Мамихан Мальсагов — влиятельный человек с противоречивой репутацией. Их роман начался на вечеринке, где, по словам Малиновской, он проявлял инициативу и даже просил её родить ему ребёнка, несмотря на то, что был женат и уже имел четверых детей. Однако после известия о беременности Мальсагов не изменил своего положения и отказался от какой-либо ответственности, включая финансовую.
Маша Малиновская с сыном (фото: Instagram* / malinovskaya_tv)
С тех пор он не принимал участия в жизни сына и ни разу не встречался с ним. Мирон живёт с матерью в Москве, ходит в обычную школу и, как отмечает Маша, внешне очень похож на неё в детстве — такие же светлые волосы и голубые глаза.
Сейчас Мирону 13 лет, самой Малиновской — 44. Она по-прежнему не замужем и самостоятельно воспитывает сына. В трудный период её поддержал бывший супруг Денис Давитиашвили — он дал мальчику своё отчество и помогал семье материально.
Несмотря на жизненные испытания, Маша Малиновская остаётся единственным родителем в жизни Мирона и продолжает выполнять эту роль с твёрдой уверенностью. Биологический отец мальчика не участвует в его жизни.
Читайте также:
Ларисе Удовиченко — 70 лет: Фиктивный брак, муж-игроман и сбежавшая в Европу дочь. Как сейчас живет актриса?
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова