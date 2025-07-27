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«Как относитесь?»: Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление после оскорблений мужа

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала сокращение часов продажи алкоголя в РФ
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала предложение сократить часы продажи алкоголя в России. С соответствующей инициативой сегодня выступил председатель Общественной палаты РФ по защите семьи и семейных ценностей Сергей Рыбальченко.



Часы продажи предлагается установить с 11 до 19:00. Известно, что Леру Кудрявцеву недавно оскорбил муж Игорь Макаров, нецензурно обругав ее и призвав успокоиться и молчать. Теледива периодически намекает на проблемы избранника с алкоголем.

«Как относитесь к данному предложению?» — спросила Кудрявцева подписчиков.
Макаров и Кудрявцева переживали кризис в отношениях в прошлом году. В январе актриса сообщала об уходе от мужа после десяти лет в браке. В итоге звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» дала мужу шанс, не подав на развод, а решив замотивировать хоккеиста.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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