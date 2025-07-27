«Как относитесь?»: Лера Кудрявцева сделала неожиданное заявление после оскорблений мужа
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала сокращение часов продажи алкоголя в РФ
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала предложение сократить часы продажи алкоголя в России. С соответствующей инициативой сегодня выступил председатель Общественной палаты РФ по защите семьи и семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Часы продажи предлагается установить с 11 до 19:00. Известно, что Леру Кудрявцеву недавно оскорбил муж Игорь Макаров, нецензурно обругав ее и призвав успокоиться и молчать. Теледива периодически намекает на проблемы избранника с алкоголем.
«Как относитесь к данному предложению?» — спросила Кудрявцева подписчиков.Макаров и Кудрявцева переживали кризис в отношениях в прошлом году. В январе актриса сообщала об уходе от мужа после десяти лет в браке. В итоге звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» дала мужу шанс, не подав на развод, а решив замотивировать хоккеиста.
*Запрещен в РФ