Ольга Орлова призналась, что муж ругает ее каждый день

27 июля 2025, 18:40

Ольга Орлова и Валерий Маслов (Фото: Telegram @olgaorlova)

47-летняя Ольга Орлова в личном блоге откровенно рассказала об отношениях с мужем.





Певица познакомилась с бизнесменом Валерием Масловым в ресторане. Орлова вышла замуж во второй раз осенью 2021 года.



По словам знаменитости, супруг каждый день делает ей комплименты.





«И каждый день ругается, когда попадает ко мне в кадры», — пожаловалась Ольга.