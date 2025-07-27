Ольга Орлова призналась, что муж ругает ее каждый день
47-летняя Ольга Орлова в личном блоге откровенно рассказала об отношениях с мужем.
Певица познакомилась с бизнесменом Валерием Масловым в ресторане. Орлова вышла замуж во второй раз осенью 2021 года.
По словам знаменитости, супруг каждый день делает ей комплименты.
«И каждый день ругается, когда попадает ко мне в кадры», — пожаловалась Ольга.
Орлова отметила, что мужу не нравится публичное внимание. Ведущая добавила, что ее супруг ругается силой взгляда.