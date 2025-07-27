Визажистка Галустяна, которую подозревали в романе с юмористом, родила сына

27 июля 2025, 18:29

Михаил Галустян (Фото: Телеграм/galustyanmichael)

В апреле этого года Михаил Галустян развелся со своей женой после 18 лет брака. После их расставания в сети «поползли» слухи о том, что причиной мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой Шевченко. Именно в тот момент она сообщила о своей беременности.