Визажистка Галустяна, которую подозревали в романе с юмористом, родила сына
В апреле этого года Михаил Галустян развелся со своей женой после 18 лет брака. После их расставания в сети «поползли» слухи о том, что причиной мог стать роман юмориста с визажисткой Миленой Шевченко. Именно в тот момент она сообщила о своей беременности.
Спустя некоторое время девушка опровергла домыслы подписчиков, попросив их не распространять недостоверную информацию. Известно, что она работала вместе с артистом над проектом «Звезды в Африке».
Сегодня бьюти-блогер вновь вышла на связь, но уже по другому поводу. В личном блоге она рассказала, что стала матерью во второй раз. На свет появился мальчик ростом 54 сантиметра и весом 3,4 килограмма. Правда, кто является отцом ребенка, пока неизвестно.
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