Как проходит жизнь Джемала Тетруашвили, кто его известная супруга и сколько у него детей?

Джемал Тетруашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Джемал Тетруашвили, известный актер кино и театра, родился в 1975 году в Минске, Белоруссия. С трех лет он занимался танцами в коллективе «Ровесник», что стало основой его любви к искусству.
После окончания школы он поступил в Белорусскую академию искусств, где получил профессию актера театра и кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
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Театральная карьераПосле завершения учебы Джемал восемь лет выступал на сценах различных театров Минска. За это время он создал множество запоминающихся образов, но вскоре решил попробовать свои силы в кино.
Личная жизньДжемал Тетруашвили долгое время скрывал свою личную жизнь от общественности. У него есть дочь Софико, родившаяся в 2008 году, однако имя матери до сих пор остается неизвестным. Ходили слухи о его романе с актрисой Ольгой Медынич, с которой он работал в проекте «Светофор». В 2016 году пара официально объявила о своем браке и показала сына Дмитрия.
Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Дебют в киноДебют Джемала в кино состоялся в сериале «Ускоренная помощь», где он сыграл харизматичного медбрата. После этого его карьера стремительно пошла в гору, он начал получать роли в различных проектах, включая комедии и драмы.
Успех в сериалахВ 2000-х годах Тетруашвили сыграл роли в таких проектах, как «В июне 1941-го», «Каменская» и «Небо и земля». В 2003 году он принял участие в мюзикле «12 стульев», где исполнил роль Остапа Бендера. Этот успех открыл ему двери в Москву, где он продолжил активно сниматься.
Популярные проектыСреди самых известных работ Джемала — телесериалы «Ландыш серебристый», «Близкие люди» и «Папа на все руки». В последнем проекте он сыграл неуклюжего актера, что привело к множеству комичных ситуаций. В 2007 году он исполнил роль Вахтанга Гурули в сериале «Оплачено смертью», который также стал успешным.
Фото: iStock/fergregory
Звездный часОднако настоящим прорывом для Джемала стала роль Паши Калачева в комедийном сериале «Светофор». Его персонаж стал символом желтого цвета и завоевал популярность у зрителей на протяжении пяти лет. Во время съемок Джемал заметно похудел, что привлекло внимание прессы и стало причиной слухов о его диете.
Современные достиженияВ 2016 году актер сыграл яркую роль в кинодраме «Родственнички», продолжая радовать своих поклонников новыми проектами и образами. Джемал Тетруашвили — талантливый артист, который продолжает развиваться и удивлять зрителей своим мастерством.
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Дарья Осипова