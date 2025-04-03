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Как проходит жизнь Джемала Тетруашвили, кто его известная супруга и сколько у него детей?

Джемал Тетруашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джемал Тетруашвили (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Джемал Тетруашвили, известный актер кино и театра, родился в 1975 году в Минске, Белоруссия. С трех лет он занимался танцами в коллективе «Ровесник», что стало основой его любви к искусству.
После окончания школы он поступил в Белорусскую академию искусств, где получил профессию актера театра и кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Театральная карьера

После завершения учебы Джемал восемь лет выступал на сценах различных театров Минска. За это время он создал множество запоминающихся образов, но вскоре решил попробовать свои силы в кино.

Личная жизнь

Джемал Тетруашвили долгое время скрывал свою личную жизнь от общественности. У него есть дочь Софико, родившаяся в 2008 году, однако имя матери до сих пор остается неизвестным. Ходили слухи о его романе с актрисой Ольгой Медынич, с которой он работал в проекте «Светофор». В 2016 году пара официально объявила о своем браке и показала сына Дмитрия.

Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Дебют в кино

Дебют Джемала в кино состоялся в сериале «Ускоренная помощь», где он сыграл харизматичного медбрата. После этого его карьера стремительно пошла в гору, он начал получать роли в различных проектах, включая комедии и драмы.

Успех в сериалах

В 2000-х годах Тетруашвили сыграл роли в таких проектах, как «В июне 1941-го», «Каменская» и «Небо и земля». В 2003 году он принял участие в мюзикле «12 стульев», где исполнил роль Остапа Бендера. Этот успех открыл ему двери в Москву, где он продолжил активно сниматься.

Популярные проекты

Среди самых известных работ Джемала — телесериалы «Ландыш серебристый», «Близкие люди» и «Папа на все руки». В последнем проекте он сыграл неуклюжего актера, что привело к множеству комичных ситуаций. В 2007 году он исполнил роль Вахтанга Гурули в сериале «Оплачено смертью», который также стал успешным.

Фото: iStock/fergregory

Звездный час

Однако настоящим прорывом для Джемала стала роль Паши Калачева в комедийном сериале «Светофор». Его персонаж стал символом желтого цвета и завоевал популярность у зрителей на протяжении пяти лет. Во время съемок Джемал заметно похудел, что привлекло внимание прессы и стало причиной слухов о его диете.

Современные достижения

В 2016 году актер сыграл яркую роль в кинодраме «Родственнички», продолжая радовать своих поклонников новыми проектами и образами. Джемал Тетруашвили — талантливый артист, который продолжает развиваться и удивлять зрителей своим мастерством.

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#кино
#актёр
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#статьи
Невеста Григория Лепса похвасталась сумкой за два млн рублей
Невеста Лепса Аврора Киба вышла в свет с сумкой за два млн рублей
03 апреля 2025, 14:03

Аврора Киба (Фото: Telegram @kibavrora)

Возлюбленная Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, посетила премьеру сериала «Гипнозис». На мероприятие она пришла в бежевом мини платье и с сумкой за два миллиона рублей.
Свой образ девушка продемонстрировала подписчикам. Она опубликовала фото, сделанное в зеркало.
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)
Многие предположили, что сумку Авроре подарил Лепс, который часто балует невесту дорогими подарками.

Лепс представил рублике свою юную спутницу в июне 2024 года на премии телеканала МУЗ-ТВ. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что свадьба влюбленных состоится уже этим летом.

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«Переехала в новый ЖК»: Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская продала квартиру, в которой жила с Джигарханяном
03 апреля 2025, 14:01

Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: ВКонтакте @artvitalina)

Бывшая жена Армена Джигарханяна продала квартиру, в которой они жили, и переехала в новый жилой комплекс.
«Я не планировала там жить и, тем более, рожать ребенка. Это ещё один момент, который нужно было изменить. Я переехала в новый ЖК», – отметила Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с KP.ru.
Отметим, что в последнее время пианистка преподавала, занималась академической музыкой, иногда давала концерты и читала лекции.

Цымбалюк-Романовская все девять месяцев скрывала своё положение, доверив тайну лишь узкому кругу знакомых. Она не собирается засиживаться в декрете и намерена приступить к работе и полностью согласовать свой график.

Вместе с тем, 46-летняя вдова Джигарханяна отметила, что помогать с ребёнком ей некому, поскольку родители умерли, а прибегать к помощи посторонних людей она не готова.

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Увеличились доходы на десятки миллионов: раскрыта прибыль фирмы Полины Гагариной
Фирма певицы Полины Гагариной заработала на ее выступлениях 249 млн
03 апреля 2025, 13:58

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Фирма певицы Полины Гагариной заработала 249 миллионов рублей на ее выступлениях, сообщает Kp.ru.
Согласно информации источника, на имя певицы зарегистрировано несколько компаний, и через одну из них она получает доход от своих выступлений. В прошлом году выручка ООО «Полина Гагарина» составила 249 миллионов рублей, что на 35 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. При этом утверждается, что Полине принадлежит лишь 0,05% компании. Она уменьшила свою долю в 2021 году во время развода, чтобы не дать экс-партнеру возможность претендовать на прибыль.

Кроме того, Kp.ru сообщает о финансовых результатах компании Олега Газманова. Его фирма столкнулась с падением выручки — с 144 миллионов до 22 миллионов рублей. При этом 90% компании принадлежит самому артисту, а оставшиеся 10% оформлены на его сына.

Ранее Павел Дуров смог заработать почти 100 миллионов рублей за полчаса на виртуальных кирпичах для Telegram. 1 апреля бизнесмен запустил в мессенджере новую функцию подарков, которая быстро привлекла внимание пользователей.

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Как проходит жизнь Джемала Тетруашвили, кто его известная супруга и сколько у него детей?

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На надгробной табличке Бедроса Киркорова изменили дату смерти
03 апреля 2025, 13:46

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сразу же после похорон Бедроса Киркорова выяснилось, что сотрудники ритуальных услуг допустили ошибку, неправильно указав дату смерти артиста. Вместо 18 марта было выгравировано 19 марта.
Сегодня появилась информация, что ошибку исправили. Издание Super опубликовало снимок могилы певца, на надгробной табличке которого стоит верная дата.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. В этот день Филипп Киркоров опубликовал пост в личном блоге, в котором заявил, что он больше не ребёнок и призвал ценить каждое мгновение, проведённое с родными.

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Лечащий врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу перед смертью поставили ошибочный диагноз

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«Я отказалась рожать»: Настасья Самбурская объявила о расставании с «самым лучшим мужчиной»
Настасья Самбурская рассталась с мужчиной, с которым познакомилась в самолёте
03 апреля 2025, 13:13

Настасья Самбурская (фото: Telegram @samburskayan)

Настасья Самбурская разорвала отношения с мужчиной, с которым познакомилась в самолёте. Актриса объяснила, что ему нужно было «здесь и сейчас рожать детей».
Телезвезда считается одной из самых строптивых российских актрис, из-за чего далеко не все режиссёры соглашаются ей снимать. Самбурская признавалась, что действительно бывает рекой в высказываниях. Однако она подчеркнула, что никогда не хамила людям без повода.

«Вообще, главные проблемы в моей жизни возникали из-за того, что я всегда очень прямо высказывалась. Даже два года съёмок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримёра избила и тому подобное, хотя этого не было. В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идёт от людей, которые сами плохо работают», – объяснила артистка.
Также Самбурская рассказала о личной жизни. Она отметила, что за всю жизнь получила три предложения выйти замуж. К первому избраннику она не испытывала сильных чувств. Вторым стал актёр Кирилл Дыцевич, с которым она сыграла свадьбу в 2017 году. Однако пара в скором времени распалась.

Летом прошлого года Настасья рассказала о новом возлюбленном, с которым познакомилась в самолёте.

«Третий раз... Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Заботливый, внимательный, обладающий всеми самыми лучшими мужскими качествами. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится... И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», – отметила Самбурская, слова которой приводит издание «7 дней».
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