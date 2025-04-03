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«Не обязана себя хоронить»: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову

Юрий Лоза заявил, что Седокова не должна ставить на себе крест
Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Юрий Лоза возмутился нападками на Анну Седокову из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. По его словам, молодая женщина не должна ставить на себе крест, а впереди у нее целая жизнь. Слова музыканта приводит ОСН.
Анна Седокова постепенно начала возвращаться к обычной жизни после того, как ее бывший супруг, баскетболист Янис Тимма, совершил суицид. Певица уже выпустила новый трек и вернулась в соцсети. При этом родственники Яниса и хейтеры обвиняют девушку в смерти спортсмена и в том, что она хайпует на трагедии.

По словам Лозы, эти обвинения являются негуманными.

«Человек пережил ужасную трагедию — ее бывший муж свел счеты с жизнью. Как можно ее обвинять в том, что она специально использует эту тему, чтобы привлечь внимание к себе? Это абсолютно негуманные обвинения. Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая. Артисты должны продолжать свой путь и не забывать свою миссию», — заявил музыкант.

Он добавил, что Анна еще молода, а впереди у нее целая жизнь, на которой не нужно ставить крест и тем более заканчивать карьеру.

Лоза уточнил, что лично не знаком с Седоковой, но был бы рад личной встрече.

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Популярную в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах и корпоративах: в чём дело
Популярную песню «Бобр» запретили исполнять на концертах и корпоративах
03 апреля 2025, 11:43

Фото: iStock/Berezko

Завирусившуюся в соцсетях песню про бобра запретили исполнять на концертах, в телешоу и даже на корпоративах. Агенты исполнителя SLAVA SKRIPKA угрожают заказчикам судебными разбирательствами.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, полный запрет на исполнение композиции «Сидим с бобром за столом» был объявлен накануне. Всем потенциальным клиентам пришло письмо от ООО «Хитмейкер мьюзик», которое является представителем Вячеслава Скрипки и Андрея Попова.

Так, запрещается договариваться с группой о выступлении в любом формате, а все ранее согласованные концерты сейчас отменяются. Если эти требования не будут выполнены, то агенты подадут заявление в полицию или даже в суд. По словам директора компании, «артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании».

Канал связался с участником группы Андреем Поповым, который отметил, что ни он, ни Вячеслав Скрипка не понимают, что происходит, и сейчас оперативно решают вопрос с юристами. Авторские права на песню принадлежат им, а ООО «Хитмейкер мьюзик» выступало исключительно в качестве агента, поэтому не может вводить какие-либо ограничения.

Сейчас много выступлений находятся в подвешенном состоянии, а группа теряет деньги. После произошедшего исполнители собираются прекратить сотрудничество с агентом.

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Квартиру уехавшей из России Лаймы Вайкуле потребовали национализировать
03 апреля 2025, 11:40

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Представители российского движения «Зов народа» обратили внимание на то, то уехавшая из страны певица Лайма Вайкуле владеет квартирой в Москве. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о национализации её имущества.
«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — цитирует заявление движения издание «Абзац».
Активисты отметили, что Вайкуле открыто поддерживает гибридную войну против России.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине певица публично осудила действия российских властей.

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#певица
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#заявление
#активисты
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Джастин Бибер публично высмеял помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко
Джастин Бибер неудачно пошутил о Селене Гомес после её помолвки
03 апреля 2025, 11:30

Джастин Бибер (Фото: Инстаграм* @justinbieber)

Джастин Бибер, похоже, устал видеть, как его бывшая девушка Селена Гомес счастлива в новых отношениях, и как общественность сравнивает её нынешний роман с их прошлым.
В одной из запрещённых соцсетей он опубликовал неоднозначную сторис с персонажем из фильма «Властелин колец» и подписью: «Девушки в соцсетях после обручения». Фанаты сразу же восприняли это как послание Селене. Особенно, когда она после помолвки активно делилась фотографиями с кольцом на безымянном пальце. Более того, Бибер стал особенно активным в социальных сетях именно после новости о помолвке Селены с Бенни Бланко, который является давним другом артиста.

Фото: Инстаграм* @justinbieber

Пользователи сети недоумевают, как Джастин мог решиться на такой незрелый шаг, учитывая, что интернет уже полон слухов о конфликте между его супругой Хейли и Селеной. Многие считают, что таким образом певец лишь подогревает эти сплетни.

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*Запрещен в РФ
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#новости
#послание
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«У меня каждый день новый роман»: Прохор Шаляпин высказался о чувствах к женщинам
Прохор Шаляпин заявил, что верит в любовь к государству и к себе
03 апреля 2025, 11:27

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин заявил, что мужчина способен испытывать чувства к женщине только в том случае, если она ценит себя и осознаёт собственные заслуги.
Шоумен уточнил, что любовь к женщине, по его мнению, возможна, если она сама любит себя. Вместе с тем, певец отметил, что настоящую привязанность можно испытывать исключительно к своей стране и к самому себе.

«У меня каждый день новый роман», – заявил Шаляпин в беседе с Пятым каналом, подтвердив своё мнение личным примером.
Также певец добавил, что уже давно мечтает о детях и всерьёз задумывается о создании семьи. При этом он не стал уточнять, когда именно планирует стать отцом, подчеркнув, что всему своё время.

Напомним, что Шаляпин был трижды официально женат. Впервые он вступил в брак в 18-летнем возрасте. Его избранницей стала женщина на 18 лет старше него. Второй супругой стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступила мать певца. А третий барк Шаляпин заключил в бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

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Сын актрисы Анастасии Заворотнюк не ведёт блог и не даёт интервью журналистам
03 апреля 2025, 11:20

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Минул практически год со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Родные артистки тяжело пережили её кончину. Своими чувствами делилась дочь Анастасии Анна в личном блоге, сейчас девушка ждёт рождения ребёнка.
Что касается сына Заворотнюк Майкла, о нём практических ничего не известно, сообщает издание Woman.ru.

Майкл ведёт закрытый образ жизни. На светских мероприятиях его не увидишь, да и соцсети он не ведёт, как его сестра Анна. С момента смерти Анастасии Майкл ни разу не делился открыто своими чувствами и не давал никаких комментариев журналистам.

Известно, что сын Заворотнюк окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году. У него есть возлюбленная София, с которой он вместе живёт. Работает Майкл преподавателем игры на гитаре.

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