«Не обязана себя хоронить»: Юрий Лоза заступился за Анну Седокову

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)
Юрий Лоза возмутился нападками на Анну Седокову из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. По его словам, молодая женщина не должна ставить на себе крест, а впереди у нее целая жизнь. Слова музыканта приводит ОСН.
Анна Седокова постепенно начала возвращаться к обычной жизни после того, как ее бывший супруг, баскетболист Янис Тимма, совершил суицид. Певица уже выпустила новый трек и вернулась в соцсети. При этом родственники Яниса и хейтеры обвиняют девушку в смерти спортсмена и в том, что она хайпует на трагедии.
По словам Лозы, эти обвинения являются негуманными.
Он добавил, что Анна еще молода, а впереди у нее целая жизнь, на которой не нужно ставить крест и тем более заканчивать карьеру.
Лоза уточнил, что лично не знаком с Седоковой, но был бы рад личной встрече.
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По словам Лозы, эти обвинения являются негуманными.
«Человек пережил ужасную трагедию — ее бывший муж свел счеты с жизнью. Как можно ее обвинять в том, что она специально использует эту тему, чтобы привлечь внимание к себе? Это абсолютно негуманные обвинения. Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая. Артисты должны продолжать свой путь и не забывать свою миссию», — заявил музыкант.
Он добавил, что Анна еще молода, а впереди у нее целая жизнь, на которой не нужно ставить крест и тем более заканчивать карьеру.
Лоза уточнил, что лично не знаком с Седоковой, но был бы рад личной встрече.
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Элина Позднякова