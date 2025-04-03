Катя Жужа снова худеет – откровенные фото до и после

Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)
Катя Жужа, менее года назад родившая четвёртого ребёнка, прекрасно выглядит. Однако сама звезда недовольна своим телом.
Уже около месяца блогер активно приводит себя в форму, занимаясь с тренером. Также она придерживается строгой диеты, в том числе и в свой день рождения. Результат такой упорной работы над собой не заставил себя долго ждать.
Ещё месяц назад Звезда «Дома-2» была далека от своего идеала, но сегодня выглядит намного лучше. В личном блоге 37-летняя Жужа опубликовала фото до и после похудения.
Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)
Большинство пользователей соцсетей восхищаются блогером, благодарят её за мотивацию и спрашивают о секрете такого быстрого преображения. При этом некоторые поклонники не понимают, почему девушка то худеет, то набирает вес обратно, и так по кругу.
Уже на протяжении нескольких лет Катя Жужа вместе с супругом Артёмом Маркеловым и четырьмя детьми проживает в Дубае. Блогер активно ведёт соцсети, где нередко рассказывает о наследниках Николь, Максе, Алексе и Лео.
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*запрещён в РФ
Ещё месяц назад Звезда «Дома-2» была далека от своего идеала, но сегодня выглядит намного лучше. В личном блоге 37-летняя Жужа опубликовала фото до и после похудения.
Катя Жужа (фото: Instagram* @katyajuja555)
Большинство пользователей соцсетей восхищаются блогером, благодарят её за мотивацию и спрашивают о секрете такого быстрого преображения. При этом некоторые поклонники не понимают, почему девушка то худеет, то набирает вес обратно, и так по кругу.
Уже на протяжении нескольких лет Катя Жужа вместе с супругом Артёмом Маркеловым и четырьмя детьми проживает в Дубае. Блогер активно ведёт соцсети, где нередко рассказывает о наследниках Николь, Максе, Алексе и Лео.
Читайте также:
Шокирующие подробности разрыва дружбы Бородиной и Жужи: предательство, обвинения и тайные интриги
«Теперь со святым покровителем»: Звезда «Дома-2» Катя Жужа показала девятимесячного сына после крещения в Дубае
«Море цветов и отель класса "Люкс"»: Катя Жужа обвенчалась с сыном миллиардера в Эмиратах в пятую годовщину их свадьбы
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова