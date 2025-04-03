Квартиру уехавшей из России Лаймы Вайкуле потребовали национализировать

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Представители российского движения «Зов народа» обратили внимание на то, то уехавшая из страны певица Лайма Вайкуле владеет квартирой в Москве. В связи с этим они обратились в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о национализации её имущества.
«Просим инициировать процедуру конфискации указанной квартиры в пользу государства в связи с антироссийской деятельностью Лаймы Вайкуле», — цитирует заявление движения издание «Абзац».Активисты отметили, что Вайкуле открыто поддерживает гибридную войну против России.
Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине певица публично осудила действия российских властей.
Читайте также:
Смертельная болезнь, неудачные попытки ЭКО и мысли об усыновлении: чем удивит Лайма Вайкуле в свой 71-й день рождения?
Высказывания о России и гнев украинцев: за что Верке Сердючке запретили въезд в ОАЭ и как сейчас живет Андрей Данилко
Выучил иврит, латышский и украинскую мову: на что еще готов Галкин* ради признания Западом и Украиной
Анастасия Чубина