«Как раненое животное»: страшные дневниковые записи вдовы Градского и признания сиделки о последних днях жизни мэтра

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сиделка Градского раскрыла тайны семьи
На шоу «Малахов», посвященному памяти мэтра, появилась Нигора Фазилова, которая по указанию экс-супруги Градского ухаживала за ним во время болезни.
В последние годы Александр Борисович большую часть времени проводил в своей квартире на Козицком переулке, испытывая трудности с передвижением и не справляясь с домашними делами. Нигора оказывала ему необходимую помощь. По её наблюдениям, вдова Градского Марина Коташенко почти никогда не находилась рядом с мужем. Нигора получала строгие указания от Градского и поначалу даже немного побаивалась его. Когда она спросила, нужно ли ей прислушиваться к Марине, услышала решительное «нет».
Фазилова отметила, что музыкант постоянно работал и проводил много времени в своем кабинете. Часто он лежал или передвигался на инвалидной коляске. Именно в таком состоянии его доставляли на любимое шоу «Голос», где его аккуратно пересаживали в судейское кресло. Без музыки и любимого дела Градский не представлял своей жизни ни на день.
В этом моменте зрители шоу выразили свое недовольство. Как так получается, что в последние часы жизни Александр Борисович нуждался лишь в сиделке? Где были его дети, жена и все те, кто так активно боролся за его многомиллионное наследство?
Дневниковые записи вдовы Градского шокировали зрителей
В эфире программы были озвучены дневниковые записи Марины Коташенко. В них молодая жена Градского пишет странные вещи, размышляя о том, как правильно любить, и делая выводы на основе наблюдений за другими парами.
«Не сделала ли жена Караченцова ошибку, что вытащила его с того света?», «Полюби его, как раненое животное, и добей», — якобы написала Марина.Вдова Караченцова Людмила Поргина, которая также присутствовала в студии, была особенно возмущена. Она подчеркнула, что была рядом с Николаем до последней секунды.
«Здесь нет никакой любви, только деньги», — резюмировала она.
Как наследники поделили имущество Градского
Большая часть имущества Градского была передана его вдове Марине, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей, родившихся от артиста. Она стала обладательницей нескольких квартир в Москве, дома площадью 1200 квадратных метров на Киевском шоссе, четырех земельных участков в Подмосковье общей площадью почти 4700 квадратных метров, а также дома в деревне Мишуткино и финансовых сбережений. В начале 2022 года Марину ограбили — у нее похитили 100 миллионов рублей.
Дети Градского Даниил и Мария, остались недовольны тем, что в наследство им достался лишь «старый разрушенный дом» в Подмосковье. В то же время в прессе описывают это поместье как построенное по индивидуальному проекту Градского. Даниил и Мария выражали желание отсудить у Марины хотя бы одну квартиру в Козицком переулке, где их отец жил в последние годы.
В 2022 году бывшая жена Градского Ольга также пыталась заявить свои права на наследство, надеясь получить долю от имущества, нажитого в браке с музыкантом. Однако в октябре 2023 года её иск был отклонён, и апелляционная жалоба, поданная в 2024-м, также не была удовлетворена. В июле 2024 года суд вынес решение о разделе автомобилей между наследниками: Марине Градской достался один автомобиль, а Мария и Даниил поделят три машины.
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