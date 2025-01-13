«Как раненое животное»: страшные дневниковые записи вдовы Градского и признания сиделки о последних днях жизни мэтра

Молодая вдова Александра Градского Марина Коташенко и старшие дети покойного мэтра долгое время не могли поделить многомиллионное наследство музыканта. Из-за скандальной «дележки» имущества семейство не раз попадало в поле зрения прессы. Так, в одном из выпусков программы «Малахов» стало известно о том, чем именно владел композитор и как он провел свои последние дни. Подробности читайте в материале «Радио 1».