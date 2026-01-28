«Как с подружками»: Бузова оправдалась за ласки с Киркоровым на концерте Билана

28 января 2026, 16:51

Бузова назвала ласки с Киркоровом приколами между ними

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Ольга Бузова попыталась оправдаться за ласки с Филиппом Киркоровым на концерте Димы Билана летом 2025 года.





В интервью Лауре Джугелии исполнительница объяснила, что у них с поп-королем российской эстрады свои приколы, которые понимают только они сами. По словам Бузовой, тогда коллеги по цеху давно не виделись.





«У каждого человека есть приколы разного формата, как с подружками», — прокомментировала Ольга.