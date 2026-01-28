Роза Сябитова вернулась к работе после сложной операции на руке

28 января 2026, 16:40

Роза Сябитова (Фото РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущая и сваха Роза Сябитова продолжает восстановление после артроскопической операции на руке, однако уже вернулась к работе. Об этом сообщила ее менеджер Ксения Шевченко.





По словам представителя артистки, реабилитация проходит под контролем специалистов. Сябитова регулярно посещает занятия лечебной физкультуры и дополнительно тренируется дома.





«Роза Раифовна ходит на лечебную физкультуру и занимается дома в спортзале. Возраст, конечно, берет свое, и восстановление будет не быстрым, но она настроена позитивно», — отметила Шевченко в беседе с Общественной Службой Новостей.