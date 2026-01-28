Роза Сябитова вернулась к работе после сложной операции на руке
Телеведущая и сваха Роза Сябитова продолжает восстановление после артроскопической операции на руке, однако уже вернулась к работе. Об этом сообщила ее менеджер Ксения Шевченко.
По словам представителя артистки, реабилитация проходит под контролем специалистов. Сябитова регулярно посещает занятия лечебной физкультуры и дополнительно тренируется дома.
«Роза Раифовна ходит на лечебную физкультуру и занимается дома в спортзале. Возраст, конечно, берет свое, и восстановление будет не быстрым, но она настроена позитивно», — отметила Шевченко в беседе с Общественной Службой Новостей.
Несмотря на продолжающиеся процедуры, телеведущая уже принимает участие в съемках программы «Давай поженимся». После рабочих смен она отправляется в клинику для прохождения восстановительных процедур.
О травме Розы Сябитовой стало известно в прошлом месяце. Телеведущая повредила руки во время участия в спортивном реалити-шоу. После инцидента ее госпитализировали и провели МРТ, результаты которого потребовали хирургического вмешательства. Операцию Сябитовой сделали в январе 2026 года, после чего начался период реабилитации.