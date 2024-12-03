Бурная личная жизнь Афры Сарачоглу из «Зимородка»: романы на съемках и расставание из-за онкологии, с кем сейчас звезда?

Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)
Восходящая звезда турецких сериалов
Афра Сарачоглу родилась в обычной семье, далекой от шоу-бизнеса. Мать с отцом будущей актрисы развелись, когда ей было 9 лет. Девочка осталась с мамой, которой приходилось много работать, чтобы дать дочери все необходимое. К 14 годам Афра поняла, что на ее внешность обращают внимание и решила на этом зарабатывать. Она начала заниматься модельным бизнесом, а ее агентом стала мама — Лютфие.
Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)
Афра Сарачоглу впервые появилась в кино в 2015 году. Тогда она сыграла эпизодическую роль в картине «En Güzeli». Спустя год она успешно прошла кастинг на роль в сериале «Второй шанс», который стал для нее стартом в мире турецкой драмы. И уже 2017 году молодая актриса сыграла главную роль в полнометражном фильме «Плохой парень». Турецкая драма привлекла внимание зрителей в различных странах и об Афре начали говорить как о восходящей звезде турецкого телевидения.
Позже были сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Учитель», а также полнометражные фильмы «Хорошая игра» и «Любовь ли это?». С 2022 года актриса играет главную роль в сериале «Зимородок».
Личная жизнь Сарачоглу
Чаглар Эртугрул (Фото: скиншот сериала «Любовь напоказ»)
Сразу после начала кинокарьеры Афры начали ходить слухи о ее отношениях с коллегами по индустрии. Во время сьемок ленты «Госпожа Фазилет и ее дочери» в интернете появились информация о романе Сарачоглу с Альпом Наврузом. Актеры не комментировали публикации СМИ. Позже, в 2021 году, Альп влюбился в свою партнершу по фильму «Сказка на острове» Айчу Айшин Туран и слухи о его романе с Афрой начали утихать.
Зрители также высказывали мнение, что актриса встречается с Чагларом Эртугрулом. В 2018 году между ними действительно ощущалась симпатия, но сейчас 37-летнему актеру не до романтических отношений. В прошлом году Эртугрулон объявил публике о неоперабельной раковой опухоли. Сейчас актер проходит курс химиотерапии.
Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу (Фото: скриншот сериала «Зимородок»)
Точно известно, что актриса 4 года встречалась с Мертом Языджыоглу. Пара рассталась в 2022 году из-за нового романа Афры с Мертом Рамазаном Демиром. Расставание как раз пришлось на начало съемок «Зимородка». Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу официально не заявляли о своих отношениях. Однако, турецкие журналисты неоднократно замечали их вместе, а на закадровых видео со съемок можно заметить, как тепло звезды общаются друг с другом.
Читайте также:
«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни
Тайные романы Анны Семенович, поцелуй с Губерниевым и отношения с женатым: подробности личной жизни солистки «Блестящих»
«Потянуло на молодых»: Прохор Шаляпин удивил поклонников новым романом, на кого «полез» артист после смерти жены-миллионерши