«Как солнце»: жена Олега Газманова показала редкое фото 22-летней дочери Марианны
Супруга Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками редкими кадрами их дочери Марианны, которой исполнилось 22 года.
В личном блоге она опубликовала снимок именинницы в белье и сопроводила его поэтичным и очень личным поздравлением.
Марина рассказала, что Марианна родилась рыжеволосой — яркой и непохожей ни на кого. В своём тексте она сравнила дочь с солнечным светом раннего утра и призналась, что именно такой она остаётся для всей семьи — тёплой, светлой и особенной. В подарок мама преподнесла дочери украшение зелёного цвета, отметив, что оно лишь подчеркнёт её «рыжесть».
Газманова также нежно обратилась к дочери, назвав её «Рыжиком», и поздравила с днём рождения от лица всей семьи.
Напомним, Олег и Марина Газмановы поженились в 2003 году. Марианна — их единственная общая дочь. Также артист воспитал сына Марины от предыдущих отношений — Филиппа, а от первого брака у него есть сын Родион.
