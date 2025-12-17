«Она любит тихо»: супруг Ани Лорак трогательно признался ей в любви

17 декабря 2025, 19:07

Муж Ани Лорак признался ей в любви и рассказал о настоящем счастье

Ани Лорак с мужем (Фото: Instagram* / @anilorak)

Ани Лорак вновь обрела личное счастье, выйдя замуж за инструктора по йоге и обладателя титула «Мистер Испания» Исаака Виджраку в прошлом году.





Недавно супруг певицы публично выразил свои чувства в личном блоге, поделившись трогательным признанием в любви.



Исаак отметил, что истинное счастье заключается не в достижениях или успехах, а в правильном выборе спутника жизни. Особое внимание он уделил характеру Ани Лорак, подчеркнув её умение любить тихо, без требований и с открытым сердцем.





«Она любит тихо, без шума, без требований, с открытым сердцем. Разделять жизнь с таким человеком — это привилегия. За всё это и за бесконечный список твоих прекрасных качеств я люблю тебя», — написал муж певицы.

«Красивые слова от красивого мужчины, я люблю тебя», — сказала она.