«Она любит тихо»: супруг Ани Лорак трогательно признался ей в любви
Ани Лорак вновь обрела личное счастье, выйдя замуж за инструктора по йоге и обладателя титула «Мистер Испания» Исаака Виджраку в прошлом году.
Недавно супруг певицы публично выразил свои чувства в личном блоге, поделившись трогательным признанием в любви.
Исаак отметил, что истинное счастье заключается не в достижениях или успехах, а в правильном выборе спутника жизни. Особое внимание он уделил характеру Ани Лорак, подчеркнув её умение любить тихо, без требований и с открытым сердцем.
«Она любит тихо, без шума, без требований, с открытым сердцем. Разделять жизнь с таким человеком — это привилегия. За всё это и за бесконечный список твоих прекрасных качеств я люблю тебя», — написал муж певицы.Ани Лорак ответила на признание тёплыми словами.
«Красивые слова от красивого мужчины, я люблю тебя», — сказала она.Для артистки этот брак стал вторым: от первого супруга Муратa Налчаджиоглу у неё родилась дочь, которая активно растет и развивается. Новый брак с Исааком, судя по всему, приносит певице гармонию и радость в личной жизни.